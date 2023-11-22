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المجلس التصديرى للكيماويات: 24 شركة مصرية تشارك بمعرض فى العراق

11/22/2023 4:33:54 AM
(MENAFN- Youm7) تبدأ 24 شركة مصرية مشاركتها اليوم في الدورة الثانيه
لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية والذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد – العراق.



ومن المقرر أن يفتتح المعرض وزير التجارة العراقي اثير الغريري اضافة إلي عدد من سفراء الدول المشاركة من بينهم مصر وتركيا واسبانيا وإيران.



أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن القطاعات المشاركة من المجلس هي (المواسير – الدهانات – مواد العزل – البنية التحتية – كيماويات متنوعة) مؤكدا أن السوق العراقي سوق واعد للاستثمار في مجال البنية التحتية وهو ما أوجب المشاركة في المعرض خاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء فضلا عن التقارير والإحصائيات التي وردت من مكتب التمثيل التجاري المصري بالعراق.



وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن المجلس التنسيق مع إدارة المعرض والتعاون مكتب التمثيل التجاري تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائيه B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المشاركة في المعرض وتحقيق الهدف المرجو منه.



وأكد محمد مجيد المدير التنفيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين.



ومن أهم الدول المشاركة بالمعرض كل من تركيا – باكستان – إيران – الأردن- قطر -الكويت- ايطاليا – اسبانيا.



ويمثل المجلس في المعرض كل من محمد مجيد المدير التنفيذي وعلي محمد صقر مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس كما يشارك محمد يوسف زين العابدين رئيس شركة الأمل للبلاستيك وأحد أعضاء مجلس الإدارة.












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