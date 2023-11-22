الكاتبة جورج إليوت مسيرة طويلة فى عالم الأدب الإنجليزى

MENAFN - Youm7) تمر، اليوم، ذكرى ميلاد الكاتبة جورج إليوت، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم 22 نوفمبر من عام 1819م، واسمها الحقيقى هى مارى آن إيفانس، وهى من أشهر الكتابات الإنجليز، وخلال السطور التالية نستعرض لمحة من حياتها.







اختارت مارى آن إيفانس اسمًا ذكوريًا لنشر رواياتها فكانت تكتب تحت اسم جورج إليوت، لأنها أرادت أن تكون واثقة من أن تأخذ أعمالها محمل الجد، وحتى لا يعتبرها أحد كاتبة رومانسية لمجرد أنها امرأة، رغم وجود العديد من الكاتبات البريطانيات احتللن مراتب شهرة واسعة خلال تلك الفترة، كما أن هناك تكهنات بأنها أرادت أن تبعد الأنظار عن علاقتها بالفيلسوف جورج هنرى لويس، كونه متزوجًا فى تلك الفترة.

تعرفت "إليوت" فى العام 1851 على الفيلسوف "جورج هنرى لويس" الذى كان متزوجاً فى ذلك الوقت وفى العام 1854، قررا أن يعيشا معاً بالرغم من ذلك وسافرا معاً إلى برلين، وبعد عودتهما عاشا فى لندن لكى يكون بعيداً عن مجتمع الكتاب، وفى ذلك الوقت قررت هى أن تتخذ الاسم جورج إليوت، ونشرت أول رواية كاملة لها بهذا الاسم فى العام 1859 بعنوان آدم بيد وحققت تلك الرواية نجاحاً مباشرا وفوريا، لكن تلك الرواية أطلقت العديد من التكهنات حول هذا الكاتب الجديد لكن فى النهاية وبعد فترة اعترفت مارى بأنها هى جورج إليوت فكان لذلك الخبر تأثير قوى على قرائها الذين صدموا بمعرفة تفاصيل حياتها الشخصية.

وقد صدر لجورج إليوت العديد من الأعمال الروائية منها "أدم بيد، مدل مارش، سايلاس مارنر، الطاحونة على نهر فلس، رومولا، دانيال ديروندا"، كما قدمت عدد من الأعمال المترجمة من بينها "حياة السيد المسيح، جوهر المسيحية"، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الشعرية، وبعد أن قدمت العديد من الإبداعات الأدبية رحلت فى 22 ديسمبر

من عام 1880 عن عمر ناهز حينها 61 عاما.