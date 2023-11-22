الكاتبة جورج إليوت مسيرة طويلة فى عالم الأدب الإنجليزى

(MENAFN
- Youm7) تمر، اليوم، ذكرى ميلاد الكاتبة جورج إليوت، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم 22 نوفمبر من عام 1819م، واسمها الحقيقى هى مارى آن إيفانس، وهى من أشهر الكتابات الإنجليز، وخلال السطور التالية نستعرض لمحة من حياتها.
اختارت مارى آن إيفانس اسمًا ذكوريًا لنشر رواياتها فكانت تكتب تحت اسم جورج إليوت، لأنها أرادت أن تكون واثقة من أن تأخذ أعمالها محمل الجد، وحتى لا يعتبرها أحد كاتبة رومانسية لمجرد أنها امرأة، رغم وجود العديد من الكاتبات البريطانيات احتللن مراتب شهرة واسعة خلال تلك الفترة، كما أن هناك تكهنات بأنها أرادت أن تبعد الأنظار عن علاقتها بالفيلسوف جورج هنرى لويس، كونه متزوجًا فى تلك الفترة.
تعرفت "إليوت" فى العام 1851 على الفيلسوف "جورج هنرى لويس" الذى كان متزوجاً فى ذلك الوقت وفى العام 1854، قررا أن يعيشا معاً بالرغم من ذلك وسافرا معاً إلى برلين، وبعد عودتهما عاشا فى لندن لكى يكون بعيداً عن مجتمع الكتاب، وفى ذلك الوقت قررت هى أن تتخذ الاسم جورج إليوت، ونشرت أول رواية كاملة لها بهذا الاسم فى العام 1859 بعنوان آدم بيد وحققت تلك الرواية نجاحاً مباشرا وفوريا، لكن تلك الرواية أطلقت العديد من التكهنات حول هذا الكاتب الجديد لكن فى النهاية وبعد فترة اعترفت مارى بأنها هى جورج إليوت فكان لذلك الخبر تأثير قوى على قرائها الذين صدموا بمعرفة تفاصيل حياتها الشخصية.
وقد صدر لجورج إليوت العديد من الأعمال الروائية منها "أدم بيد، مدل مارش، سايلاس مارنر، الطاحونة على نهر فلس، رومولا، دانيال ديروندا"، كما قدمت عدد من الأعمال المترجمة من بينها "حياة السيد المسيح، جوهر المسيحية"، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الشعرية، وبعد أن قدمت العديد من الإبداعات الأدبية رحلت فى 22 ديسمبر
من عام 1880 عن عمر ناهز حينها 61 عاما.
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