دراسة: المصريون القدماء جلبوا قرود البابون من بلاد بونت

MENAFN - Youm7) عرف المصريون القدماء التبادل التجارى مع ما يعرف اليوم بإريتريا لجلب قرود البابون إلى معابدهم، وفقا لدراسة ألمانية جديدة تتبعت الحمض النووي لمومياوات البابون.

وكان المصريون القدماء من أشد المعجبين بقردة البابون، حيث ربطوها بالإله بابي، إله العالم السفلي والإله تحوت، الذي كان يُصوَّر أحيانًا برأس قرد البابون لذلك أبقوا القرود في الأسر، وأزالوا قواطعها الحادة حتى تكون أقل خطورة، وكثيرًا ما قاموا بتحنيطها لتقديمها قرابين للآلهة لكن قردة البابون لم تعيش في مصر على الإطلاق، كما تقول جيزيلا كوب، عالمة الوراثة بجامعة كونستانز في ألمانيا والمؤلفة الرئيسية لدراسة جديدة حول الحمض النووي لقرد البابون.

وقالت جيزيلا كوب لموقع لايف ساينس الأمريكي: "كانت هناك قصص جرى التأكد منها في الدراسة حول أنهم حصلوا عليها من بلاد بونت، هذه الأرض الأسطورية الغامضة".

وعلى الرغم من ذكر بلاد بونت في الوثائق المصرية القديمة، إلا أنه لم يكن من الممكن تحديدها على الخريطة، وفي عام 2020، استخدم ناثانيال دوميني، عالم الرئيسيات في كلية دارتموث، جزيئات من أسنان مومياء البابون القديمة للكشف عن النظام الغذائي لقردة البابون في بداية حياتها؛ ووجد أنهم جاؤوا من منطقة تشمل الصومال وإريتريا وإثيوبيا الحديثة.

ويعود تاريخ قرود البابون في تلك الدراسة إلى عصر الدولة المصرية الحديثة، في الفترة ما بين 1550 قبل الميلاد إلى 1070 قبل الميلاد ومنها استقى العلماء أول دليل دامغ على موقع بلاد بونت.

وقد تمكن العلماء أثناء العمل على تلك الدراسة بقيادة جيزيلا كوب من استخراج الحمض النووي من قرد البابون المحنط الذي يعود تاريخه إلى ما بين 800 قبل الميلاد و 540 قبل الميلاد.

وقالت جيزيلا كوب إن البابون هو الحيوان الوحيد غير الموطن في مصر والذي يرتبط بالآلهة المصرية.