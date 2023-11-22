روايات الحظر .. منع رواية عالم جديد شجاع باعتبارها عمل معادي للأسرة

(MENAFN
- Youm7) رواية "عالم جديد شجاع " للكاتب البريطاني الدوس هكسلي،
كتبها في عام 1931 ونشرت في عام 1932، وتعد من أولى الروايات التى تصنف في فئة الخيال العلمى عالميا، كما أنها تعد من أفضل أعماله وأشهرها.
تتناول الرواية قصة الحياة في المستقبل حيث يسيطر العلم على البشر، تختفي المشاعر، ويقوم النظام بالسيطرة على الناس من خلال المخدرات والسيطرة على التكاثر من خلال إنتاج أطفال محددى الوظائف والرغبات، في مجتمع الكل به سعيد لكنه معدوم الحرية.
وقد تعرضت الرواية منذ صدورها لنقد لاذع،
فكان رأى
عدد من النقاد أن الكاتب يسخر ويتقزز دون أن يقدم لنا جديدًا، فهو يهدم ولا يبني، وعلى أثر تلك الانتقادات تم حظر الرواية في عام 1932 ، في أيرلندا بسبب لغته، باعتبارها عمل معادي للأسرة ومناهض للدين، في عام 1965، كما تم حظر الكتاب في الهند عام 1967، حيث اتهم هكسلي بأنه "مصور إباحي، وفي عام 1980 ، تمت إزالة الرواية من المقررات الدراسية في ميلر، ميزوري.
ألدوس هكسلي "26 يوليو 1894- توفي 22 نوفمبر 1963" كاتب إنجليزي اشتهر بكتابة الروايات والقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام، لقد قضى حياته منذ 1937 في مدينة لوس أنجلوس، له اهتمامات بالباراسيكولوجيا والتصوف الفلسفى، معاد للحروب ومهتم بالقضايا الإنسانية، في آخر أيام حياته اعتبر في بعض الدوائر الأكاديمية، قائدا للفكر الإنساني الحديث ومثقفا بارعا، له تأثير واضح على جورج أوريل.
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