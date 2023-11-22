روايات الحظر .. منع رواية عالم جديد شجاع باعتبارها عمل معادي للأسرة

MENAFN - Youm7) رواية "عالم جديد شجاع " للكاتب البريطاني الدوس هكسلي،كتبها في عام 1931 ونشرت في عام 1932، وتعد من أولى الروايات التى تصنف في فئة الخيال العلمى عالميا، كما أنها تعد من أفضل أعماله وأشهرها.

تتناول الرواية قصة الحياة في المستقبل حيث يسيطر العلم على البشر، تختفي المشاعر، ويقوم النظام بالسيطرة على الناس من خلال المخدرات والسيطرة على التكاثر من خلال إنتاج أطفال محددى الوظائف والرغبات، في مجتمع الكل به سعيد لكنه معدوم الحرية.

وقد تعرضت الرواية منذ صدورها لنقد لاذع،

فكان رأى

عدد من النقاد أن الكاتب يسخر ويتقزز دون أن يقدم لنا جديدًا، فهو يهدم ولا يبني، وعلى أثر تلك الانتقادات تم حظر الرواية في عام 1932 ، في أيرلندا بسبب لغته، باعتبارها عمل معادي للأسرة ومناهض للدين، في عام 1965، كما تم حظر الكتاب في الهند عام 1967، حيث اتهم هكسلي بأنه "مصور إباحي، وفي عام 1980 ، تمت إزالة الرواية من المقررات الدراسية في ميلر، ميزوري.

ألدوس هكسلي "26 يوليو 1894- توفي 22 نوفمبر 1963" كاتب إنجليزي اشتهر بكتابة الروايات والقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام، لقد قضى حياته منذ 1937 في مدينة لوس أنجلوس، له اهتمامات بالباراسيكولوجيا والتصوف الفلسفى، معاد للحروب ومهتم بالقضايا الإنسانية، في آخر أيام حياته اعتبر في بعض الدوائر الأكاديمية، قائدا للفكر الإنساني الحديث ومثقفا بارعا، له تأثير واضح على جورج أوريل.