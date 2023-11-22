-->

Wednesday, 22 November 2023 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روايات الحظر .. منع رواية عالم جديد شجاع باعتبارها عمل معادي للأسرة

11/22/2023 4:33:49 AM
(MENAFN- Youm7) رواية "عالم جديد شجاع " للكاتب البريطاني الدوس هكسلي،
كتبها في عام 1931 ونشرت في عام 1932، وتعد من أولى الروايات التى تصنف في فئة الخيال العلمى عالميا، كما أنها تعد من أفضل أعماله وأشهرها.

تتناول الرواية قصة الحياة في المستقبل حيث يسيطر العلم على البشر، تختفي المشاعر، ويقوم النظام بالسيطرة على الناس من خلال المخدرات والسيطرة على التكاثر من خلال إنتاج أطفال محددى الوظائف والرغبات، في مجتمع الكل به سعيد لكنه معدوم الحرية.

وقد تعرضت الرواية منذ صدورها لنقد لاذع،
فكان رأى
عدد من النقاد أن الكاتب يسخر ويتقزز دون أن يقدم لنا جديدًا، فهو يهدم ولا يبني، وعلى أثر تلك الانتقادات تم حظر الرواية في عام 1932 ، في أيرلندا بسبب لغته، باعتبارها عمل معادي للأسرة ومناهض للدين، في عام 1965، كما تم حظر الكتاب في الهند عام 1967، حيث اتهم هكسلي بأنه "مصور إباحي، وفي عام 1980 ، تمت إزالة الرواية من المقررات الدراسية في ميلر، ميزوري.

ألدوس هكسلي "26 يوليو 1894- توفي 22 نوفمبر 1963" كاتب إنجليزي اشتهر بكتابة الروايات والقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام، لقد قضى حياته منذ 1937 في مدينة لوس أنجلوس، له اهتمامات بالباراسيكولوجيا والتصوف الفلسفى، معاد للحروب ومهتم بالقضايا الإنسانية، في آخر أيام حياته اعتبر في بعض الدوائر الأكاديمية، قائدا للفكر الإنساني الحديث ومثقفا بارعا، له تأثير واضح على جورج أوريل.







MENAFN22112023000132011024ID1107469722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث