التنسيق الحضارى يدرج اسم المصور السينمائى وحيد فريد فى مشروع عاش هنا

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة "محمد أبو سعدة"، اسم المصور السينمائى وحيد فريد، في مشروع عاش هنا ، وذلك تخليدا لذكراه عبر الأجيال القادمة، لذا وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله بمنطقة العجوزة.

المصور السينمائى وحيد فريد





ولد في الإسكندرية، وبدأ كمساعد مصور لكبار المصورين أمثال محمد عبدالعظيم وحسن داهش، وكان أول فيلم له كمصور هو "ابن الشرق"، إخراج إبراهيم حلمى.

قام "فريد" بتصوير معظم أفلام فاتن حمامة، ومنها: "لك يوم يا ظالم" و"إمبراطورية ميم" و"ليلة القبض على فاطمة"، كما صور 11 فيلماً لعبدالحليم حافظ.



صور العديد من الأفلام ، من أكثرها صعوبة "بين السما والأرض" في 1959 الذي تدور أحداثه داخل مصعد معطل، كما صور دليلة في 1956 أول فيلم مصرى بانورامى بالألوان. من أهم الأفلام التي عمل فيها مديراً للتصوير: "الأستاذ يعرف أكثر"، "الهلفوت"، "ليلة القبض على فاطمة" ، "رحلة الشقاء والحب"، "ومضى قطار العمر" و"حتى آخر العمر"، "القاهرة 30"، "الباب المفتوح"، "الشموع السوداء"، "الخطايا"، "بين الأطلال"، "شارع الحب" ، "رد قلبى"، و"شباب امرأة".