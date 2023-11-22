آثار مصرية فى اسكتلندا.. ثمرة بطاطس وراء استخراج 4 تماثيل فرعونية

MENAFN - Youm7) سجل المؤرخون قصة غامضة وراء سلسلة من الاكتشافات غير المتوقعةللآثار المصرية القديمة التي تم استخراجها على بعد آلاف الأميال في اسكتلندا.

تبدأ القصة كما أوردها موقع بيزنس إنسايدر في عام 1952، عندما كان تلميذ يقوم باستخراج البطاطس كعقاب له على السلوك السيئ في مدرسته بالقرب من قرية مونيميل الصغيرة في اسكتلندا وحينها ضرب شيئًا اعتقد في البداية أنه حبة بطاطس، لكن تبين أنه رأس تمثال مصري قديم.

واكتشف المؤرخون أن التمثال من الحجر الرملي يرجع تاريخه إلى منتصف الأسرة الثانية عشرة، أي حوالي عام 1922 إلى 1855 قبل الميلاد.

وبعد مرور أربعة عشر عامًا، كان نفس الصبي الذي حدده المؤرخون باسم "ماكني" يقوم بالتدريس في المدرسة وكان يدير فصلاً للتمارين الرياضية عندما سقط أحد تلاميذه بشكل غريب على شيء بارز من الأرض، وبالحفر أكثر، اكتشف تمثالًا مصريًا صغيرًا من البرونز لثور، يرجع تاريخه إلى ما بين 664 و332 قبل الميلاد.

بعد ذلك، في عام 1984، قام تلاميذ المدارس الذين استكشفوا الموقع نفسه باستخدام جهاز كشف المعادن بتنبيه أمينة المتحف الوطنى الاسكتلندي، إليزابيث جورنج، إلى اكتشاف آخر وهو تمثال صغير من البرونز المصري.

تم تفصيل هذه والغموض الذي يكتنف كيف انتهى بها الأمر في ساحة مدرسة اسكتلندية في بحث جديد بقلم إليزابيث جورنج وزميلتها مارجريت ميتلاند، وكتبت إليزابيث جورنج: "عندما رأيت التمثال البرونزي الصغير لرجل في عام 1984، كان من الواضح أن التماثيل الثلاثة يجب أن تكون مرتبطة".

استعانت أليزابيث جورنج بأحد الصبية الذين يحملون جهاز الكشف عن المعادن ليُظهر لها المكان الذي عثروا فيه على التمثال، حتى يتمكن من إجراء المزيد من التنقيب.

ولكن بينما كانوا على وشك الاستسلام، تجول أحد الجيولوجيين في منطقة مختلفة ورأى تمثالًا صغيرًا آخر ملقى على الأرض وهو "شبتي"، الذى هو عبارة تمثال صغير على شكل مومياء.

وأدى ذلك إلى اكتشاف مجموعة كاملة من القطع المصرية، وهي الآن ضمن مجموعة المتاحف الوطنية في اسكتلندا، وتبين أن بعض الاكتشافات هي نسخ من تماثيل جرى اكتشافها بالقرن التاسع عشر، لكن الكثير منها كان عبارة عن آثار قديمة حقيقية، ولكن لا يزال هناك لغز حول كيفية وصولها إلى هناك في اسكتلندا.

التمثال البرونزي المكتشف باسكتلندا





تمثال الحجر الرملى المكتشف فى اسكتلندا



