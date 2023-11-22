تسريب شاشة أيفون 16.. أكبر فى نسخ Pro وبمعدل تحديث 60Hz فى الأصغر

(MENAFN
- Youm7)
بدأت مواصفات سلسلة
أيفون 16
للعام المقبل فى الظهور، فوفقا لأحدث التسريبات، سيحصل iPhone 16 Pro و16 Pro Max على حجم أكبر – 6.27 بوصة و6.86 بوصة، وكلاهما من شاشات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز، ويبدو من الصعب تصديق حجم شاشة 16 Pro Max، لذا تعامل معها بحذر.
وبحسب موقع GSM الهندى، فإن النسخ العادية iPhone 16 و16 Plus – ستأتى بنفس الأحجام 6.12 بوصة و6.69 بوصة ونفس معدل التحديث 60 هرتز، بحسب التسريب، ويبدو أن هذا ما أكده المطلع على الصناعة روس يونج الذى يقول أن Pro Motion لن يأتى إلا إلى نماذج المنخفضة فى عام 2025.
وبالعودة إلى طرازات iPhone 16 لعام 2024، نتوقع وجود Dynamic Island فى جميع الطرازات، وهذا ليس مفاجئًا، وقد لا يمانع مشترى iPhone القديم فى الاستمرار لمدة عام آخر مع شاشة منخفضة 60 هرتز، لكن شاشات iPhone الأساسية باهظة الثمن من Apple بدأت تبدو غير قادرة على المنافسة مقارنة بمجموعة Android الرئيسية والمتوسطة المدى.
MENAFN22112023000132011024ID1107469719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.