تسريب شاشة أيفون 16.. أكبر فى نسخ Pro وبمعدل تحديث 60Hz فى الأصغر

بدأت مواصفات سلسلة

أيفون 16

للعام المقبل فى الظهور، فوفقا لأحدث التسريبات، سيحصل iPhone 16 Pro و16 Pro Max على حجم أكبر – 6.27 بوصة و6.86 بوصة، وكلاهما من شاشات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز، ويبدو من الصعب تصديق حجم شاشة 16 Pro Max، لذا تعامل معها بحذر.





وبحسب موقع GSM الهندى، فإن النسخ العادية iPhone 16 و16 Plus – ستأتى بنفس الأحجام 6.12 بوصة و6.69 بوصة ونفس معدل التحديث 60 هرتز، بحسب التسريب، ويبدو أن هذا ما أكده المطلع على الصناعة روس يونج الذى يقول أن Pro Motion لن يأتى إلا إلى نماذج المنخفضة فى عام 2025.





وبالعودة إلى طرازات iPhone 16 لعام 2024، نتوقع وجود Dynamic Island فى جميع الطرازات، وهذا ليس مفاجئًا، وقد لا يمانع مشترى iPhone القديم فى الاستمرار لمدة عام آخر مع شاشة منخفضة 60 هرتز، لكن شاشات iPhone الأساسية باهظة الثمن من Apple بدأت تبدو غير قادرة على المنافسة مقارنة بمجموعة Android الرئيسية والمتوسطة المدى.