هيحول الفويس مسدج لنص مكتوب.. 3 ميزات جديدة للرسائل على Imessage

MENAFN - Youm7) يوجد أكثر من مليار مستخدم حول العالم على تطبيق رسائل أيفون ، حيث إن iMessage يعد أحد عمالقة عالم المراسلة، لكن العديد من المستخدمين يفشلون في الاستفادة من ميزات التطبيق المخفية، وتم إطلاق iMessage في عام 2011، وهو فريد من نوعه لأنه يعمل فقط على منتجات Apple، ويعمل عبر macOS وiOS وiPadOS وwatchOS.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيما يلي بعض أفضل الأدوات والإعدادات الجديدة من iMessage والتي قد لا تكون على دراية بها:الاطلاع على نصوص الرسائل الصوتية

يتيح لك نظام التشغيل iOS 17 الجديد الإيقاف المؤقت ومواصلة تسجيل نفس الرسالة قبل إرسالها، ويمكن الآن للأشخاص الذين يتلقون رسائل صوتية رؤية النسخة المكتوبة وتشغيلها بسرعة مضاعفة أيضا

الرد على رسالة محددة

يمكن أن تصبح الدردشات الجماعية مزدحمة للغاية، لذلك آخر تحديث لنظام iOS 17 يجعل من السهل الرد على رسالة محددة، ما عليك سوى التمرير سريعًا إلى اليمين على أي فقاعة.

ويمكنك أيضًا الضغط باستمرار على الرسالة والضغط فوق رد، وسيتم إعلام الشخص الذي أرسل تلك الرسالة الأصلية.عد مباشرة إلى المكان الذي تركت فيه المحادثة

إذا كانت المحادثات الجماعية تمتلئ سريعا، وعندما تعود إليها تجد كمًا كبيرًا من الرسائل التي يجب عليك متابعتها.

جعلت شركة أبل الأمر أسهل قليلاً في أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، فإذا رأيت سهمًا صغيرًا في الجانب العلوي الأيمن، اضغط عليه، وستعود إلى المكان الذي كنت فيه آخر مرة.