هيحول الفويس مسدج لنص مكتوب.. 3 ميزات جديدة للرسائل على Imessage

(MENAFN
- Youm7) يوجد أكثر من مليار مستخدم حول العالم على تطبيق رسائل أيفون ، حيث إن iMessage يعد أحد عمالقة عالم المراسلة، لكن العديد من المستخدمين يفشلون في الاستفادة من ميزات التطبيق المخفية، وتم إطلاق iMessage في عام 2011، وهو فريد من نوعه لأنه يعمل فقط على منتجات Apple، ويعمل عبر macOS وiOS وiPadOS وwatchOS.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيما يلي بعض أفضل الأدوات والإعدادات الجديدة من iMessage والتي قد لا تكون على دراية بها:
الاطلاع على نصوص الرسائل الصوتية
يتيح لك نظام التشغيل iOS 17 الجديد الإيقاف المؤقت ومواصلة تسجيل نفس الرسالة قبل إرسالها، ويمكن الآن للأشخاص الذين يتلقون رسائل صوتية رؤية النسخة المكتوبة وتشغيلها بسرعة مضاعفة أيضا
الرد على رسالة محددة
يمكن أن تصبح الدردشات الجماعية مزدحمة للغاية، لذلك آخر تحديث لنظام iOS 17 يجعل من السهل الرد على رسالة محددة، ما عليك سوى التمرير سريعًا إلى اليمين على أي فقاعة.
ويمكنك أيضًا الضغط باستمرار على الرسالة والضغط فوق رد، وسيتم إعلام الشخص الذي أرسل تلك الرسالة الأصلية.
عد مباشرة إلى المكان الذي تركت فيه المحادثة
إذا كانت المحادثات الجماعية تمتلئ سريعا، وعندما تعود إليها تجد كمًا كبيرًا من الرسائل التي يجب عليك متابعتها.
جعلت شركة أبل الأمر أسهل قليلاً في أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، فإذا رأيت سهمًا صغيرًا في الجانب العلوي الأيمن، اضغط عليه، وستعود إلى المكان الذي كنت فيه آخر مرة.
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