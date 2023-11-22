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عنصرية فى الفضاء ..دراسة: 2٪ فقط من حفر المريخ تمت تسميتها بأسماء نساء

11/22/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تحليل قاعدة بيانات الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) إن أقل من 2٪ من حفر المريخ تمت تسميتها بأسماء نساء، وهو الأمر الذى انتقدته إحدى الباحثات، قائلة: "إن المبادئ التوجيهية لتسمية ملامح سطح كوكب المريخ ليست شاملة بما فيه الكفاية ومتحيزة للرجال".



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن السمات الكوكبية هي خصائص أو عناصر مميزة موجودة على سطح الكوكب أو داخله، وإلى جانب الحفر، تشمل أيضًا الجبال والوديان والأودية والبراكين والمحيطات والصحاري وغيرها الكثير.



وقالت آني لينوكس، باحثة الدكتوراه في الجامعة المفتوحة، وفي رسالة مفتوحة نشرت في مجلة Nature Astronomy، إن الثقافة المتحيزة للذكور في تسمية ميزات الكواكب تضر بالنساء والمجموعات المهمشة.



كما تحث الاتحاد الفلكي الدولي، رابطة دولية لعلماء الفلك المحترفين، على تغيير سياساتها "المنحازة تجاه الرجال البيض المتوافقين مع جنسهم".



وقالت لينوكس، "بالنسبة لجميع العوالم في نظامنا الشمسي، أصبح من المعتاد تسمية السمات السطحية البارزة مثل الحفر، حيث تسجل الفوهات البعيدة على القمر والمريخ وعطارد تاريخًا كاحتفال بإنجازات البشرية."



وقالت لينوكس إن عالم الفلك الإيطالي جيوفاني باتيستا ريتشولي بدأ تسمية الحفر القمرية لأول مرة في عام 1635، وتبنى أسماء علماء مشهورين لاكتشافاته، وهو تقليد لا يزال متبعًا في الاتحاد الفلكي الدولي حتى اليوم.



في حين أن الاتحاد الفلكي الدولي لا يمنح الأسماء بنفسه، فإنه يساعد في إنشاء مجموعات عمل أو فرق عمل لاقتراح واعتماد أسماء لميزات محددة بناءً على إرشادات معينة، غالبًا ما تكرم الشخصيات التاريخية أو الأساطير أو الموضوعات الثقافية.



وقالت لينوكس، إن المبادئ التوجيهية للاتحاد الفلكي الدولي لها تأثير على تنوع وشمولية المجتمعات العلمية التي تختار الأسماء في نهاية المطاف.



وأضافت: "يتم تسمية الميزات السطحية وفقًا للاصطلاحات التي تم وضعها بواسطة IAU"، مؤكدة "من المحبط أن عناصر الاتفاقيات الحالية تبلور المظالم التاريخية وتساهم في نقص التنوع داخل التسميات".



ووجدت أبحاثها أن عطارد أفضل قليلاً من القمر والمريخ في التمثيل النسائي، حيث تحمل 49 حفرة من أصل 415 (11.8%) اسمًا أنثويًا، والمريخ هو الأسوأ، حيث تم تسمية خمسة فقط من الحفر الـ 280 (1.8٪) بأسماء نساء.



وكشف تحليل قاعدة بيانات الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) أيضًا أن 32 (2٪) فقط من أصل 1578 حفرة قمرية معروفة تحمل اسم امرأة.



وفي الوقت نفسه، فإن جميع أسماء الحفر في كوكب الزهرة لها أصل أنثوي، لكن لينوكس قالت إن 38٪ فقط "تم تسميتها بأسماء نساء حقيقيات قدمن مساهمات حقيقية للمجتمع".



وقالت: "على الكوكب الوحيد الذي يهدف إلى الاحتفال حصريًا بمساهمات النساء، تم إعطاء المزيد من الميزات التي لا معنى لها، وأسماء أولى تعسفية للإناث أو أسماء آلهة أسطورية أكثر من تلك الخاصة بالنساء الحقيقيات".
















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