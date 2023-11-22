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سبيس إكس تطلق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من فلوريدا

11/22/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة SpaceX 23 قمرًا صناعيًا آخر للإنترنت من نوع Starlink إلى مدارها من فلوريدا فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (22 نوفمبر)، لتستمر في المهمة المزدحمة للشركة، وفقاً لموقع space.

انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في الساعة 2:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 47: 9 صباحاً بتوقيت مصر.

عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض لهبوط عمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقه على متن السفينة بدون طيار المسماة "A Shortfall of Gravitas" والتي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي.

كان من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الـ 23 من المرحلة العليا لـ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع.

أطلقت أيضاً SpaceX
23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink يوم الجمعة (17 نوفمبر)، وأجرت الرحلة التجريبية الثانية المرتقبة لصاروخ Starship من الجيل التالي يوم السبت (18 نوفمبر) وأرسلت 22 قمرًا صناعيًا آخر من Starlinks في وقت مبكر من صباح الاثنين (20 نوفمبر).







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