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سام ألتمان يعود لمنصبه كرئيس تنفيذى لشركة Openai بعد 5 أيام من إقالته

11/22/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Youm7) يعود
سام ألتمان إلى OpenAI كرئيس تنفيذي بعد إقالته قبل خمسة أيام مما أدى إلى دفع الشركة إلى واحدة من أعنف الجولات في تاريخ التكنولوجيا، حسبما أعلنت الشركة في منشور على X، وتقول مصادر The Verge إن الرئيس السابق جريج بروكمان، الذى استقال يوم الجمعة احتجاجًا، سيعود أيضًا، وتم حل مجلس الإدارة الأصلي واستبداله بمجلس إدارة مؤقت جديد مكون من ثلاثة أعضاء مع بريت تايلور (الرئيس) ولارى سامرز وعضو مجلس الإدارة الأصلي آدم دانجيلو.





ولقد تم التوصل إلى الاتفاق "من حيث المبدأ"، ولا يزال يتعين موافقة جميع الأطراف عليه، وستكون المهمة الوحيدة للمجلس الأولي هي فحص وتعيين مجلس إدارة دائم يضم ما يصل إلى 9 أعضاء من شأنه إعادة ضبط حوكمة OpenAI، وأفاد موقع The Verge أن أحد هذه المقاعد من المرجح أن يذهب إلى مايكروسوفت وألتمان نفسه.





وأكد ألتمان النبأ في منشور منفصل ، وقال: "مع مجلس الإدارة الجديد وبدعم ساتيا، أتطلع إلى العودة إلى OpenAI والبناء على شراكتنا القوية مع Microsoft ، وهذا يعني أن ألتمان لن ينضم إلى مايكروسوفت بعد كل شيء، على الرغم من أنه أضاف أنه شعر أن قراره في ذلك الوقت "كان أفضل طريق بالنسبة لي وللفريق".





وأضاف ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في منشور آخر : "لقد شجعتنا التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة OpenAI" ، ونعتقد أن هذه هي الخطوة الأساسية الأولى على الطريق نحو حكم أكثر استقرارًا واستنارة وفعالية."



وأصدر مستثمر رئيسي آخر في OpenAI، Thrive Capital، بيانًا وصف فيه عودة Altman بأنها "أفضل نتيجة للشركة وموظفيها وأولئك الذين يعتمدون على تقنياتهم والعالم ككل، ونشرت هيلين تونر التي يقال إنها كانت لها يد في الإطاحة بألتمان فى المقام الأول، "والآن نحصل جميعًا على قسط من النوم.





يبدو الجدول الزمني خلال الأسبوع الماضي تقريبًا مثل telenovela بدأ الأمر بإنهاء صادم للرئيس التنفيذي ألتمان في وقت متأخر من يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، أعقبه إعلان بروكمان أننا سنستقيل احتجاجًا ، وقامت OpenAI بعد ذلك بتعيين CTO Mira Murati في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، وذكر مجلس الإدارة أنه تم إنهاء عمل ألتمان لأنه لم يكن "صريحًا باستمرار" في الاتصالات، وهو تعليق مربك لم يؤدى إلا إلى المزيد من التكهنات.





واستمرت الدراما في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ورد أن ناديلا كان "غاضبًا" من القرار، خاصة وأن مايكروسوفت لم تتلق سوى دقائق قليلة من الإخطار قبل الكشف عن القرار علنًا.





وأعلن يوم السبت أن مايكروسوفت "لا تزال ملتزمة" بشراكتها مع OpenAI، لكنه كشف في الوقت نفسه أنه كان يعين ألتمان لرئاسة قسم جديد للذكاء الاصطناعي، وبحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع، تم استبدال موراتي كرئيس تنفيذي بمؤسس Twitch المشارك Emmett Shear.





ويوم الاثنين، أخبر جميع موظفي OpenAI تقريبًا مجلس الإدارة في رسالة مفتوحة أنهم سيستقيلون وينضمون إلى شركة Microsoft الفرعية الجديدة إذا لم يعد Altman إلى الشركة كرئيس تنفيذي، ولم تكن الأمور تبدو رائعة عندما فشل مجلس الإدارة في الرد على الرسالة بحلول الموعد النهائي المحدد، على الرغم من منشور المؤسس المشارك إيليا سوتسكيفر الذي ألقى فيه بعض اللوم على الموقف، مما زاد الأمور تعقيدًا أن شير هدد بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي، قائلاً إن إنهاء عمل ألتمان "تم التعامل معه بشكل سيء للغاية".



بالأمس، أفيد أن ألتمان كان يتفاوض مرة أخرى مع مجلس الإدارة للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، ومع ذلك، منذ ساعات قليلة مضت، كان يبدو أن Altman سيتوجه إلى Microsoft وربما يأخذ معه العديد من موظفي OpenAI ، ويُقال إن تهديد شير بالاستقالة أشعل نارًا في مجلس إدارة OpenAI، الذي استأنف المفاوضات مع ألتمان بشكل جدي، مما أدى إلى إعلان اليوم أنه سيعود بعد كل شيء.












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