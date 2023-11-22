مطار الملكة علياء يستقبل نحو 739 ألف مسافر خلال تشرين الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "مجموعة
المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي شهد زيادة في حركة المسافرين
خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ استقبل 738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023، مسجلًا نموًا
نسبته 2.3% مقارنة بإحصائيات عام 2022.
وفيما يتعلق بحركة
الطائرات، استقبل المطار 6,547 حركة، بزيادة نسبتها 10.5%، وتعامل المطار مع 6,496
طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 21.5%، مقارنةً بالفترة
نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للإحصائيات
المسجّلة في الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 7,994,674
مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 21.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
وخلال هذه الفترة، سجّل
المطار 66,717 حركة طائرات، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.3%، وتعامل المطار مع
54,953 طنًا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعًا بنسبة 7.2% مقارنةً بإحصائيات
عام 2022.
بينما يتواصل النمو
الإيجابي في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يظهر تحوّلا ملحوظا في التوجّه
مقارنةً بالأشهر التسعة الماضية؛ إذ شهدت الحركة التراكمية للمسافرين ارتفاعًا
بنسبة 24.4%، وهو ما يُعزى بشكلٍ مباشر للتطوّرات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزّة،
رغم استمرار كوْن الأردن وُجهة آمنة ومُرحِّبة بالسياح من جميع أنحاء العالم.
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