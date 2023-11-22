-->

Wednesday, 22 November 2023 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مطار الملكة علياء يستقبل نحو 739 ألف مسافر خلال تشرين الأول

11/22/2023 4:31:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي شهد زيادة في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ استقبل 738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023، مسجلًا نموًا نسبته 2.3% مقارنة بإحصائيات عام 2022.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار 6,547 حركة، بزيادة نسبتها 10.5%، وتعامل المطار مع 6,496 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للإحصائيات المسجّلة في الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 7,994,674 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 21.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وخلال هذه الفترة، سجّل المطار 66,717 حركة طائرات، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.3%، وتعامل المطار مع 54,953 طنًا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعًا بنسبة 7.2% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

بينما يتواصل النمو الإيجابي في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يظهر تحوّلا ملحوظا في التوجّه مقارنةً بالأشهر التسعة الماضية؛ إذ شهدت الحركة التراكمية للمسافرين ارتفاعًا بنسبة 24.4%، وهو ما يُعزى بشكلٍ مباشر للتطوّرات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزّة، رغم استمرار كوْن الأردن وُجهة آمنة ومُرحِّبة بالسياح من جميع أنحاء العالم.

MENAFN22112023000072011014ID1107469677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث