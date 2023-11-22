ضريبة السكر توفر 16 مليار يورو في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة عن أن فرض ضريبة على السكر في المشروبات المنعشة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 16 مليار يورو في ألمانيا وحدها على مدى العقدين المقبلين ويمنع العديد من الأمراض.



وكتب فريق البحث من جامعة ميونيخ التقنية وجامعة ليفربول البريطانية في دورية ((بلوس ميديسن)) المتخصصة: ((فرض ضريبة على المشروبات الخفيفة (Soft Drinks) في ألمانيا سيكون له آثار إيجابية كبيرة)).



وأوضح الباحثون أنه في كل السيناريوهات التي تمت محاكاتها في الدراسة اتضح أن تقليل استهلاك السكر يرتبط بتراجع الأمراض، ((وبالتالي يمكن خفض التكاليف الاقتصادية وتخفيف العبء على النظام الصحي)).

وتوصي منظمة الصحة العالمية بفرض ضريبة خاصة بنسبة 20% على الأقل على المشروبات المحلاة بالسكر من أجل تقليل استهلاك السكان للسكر والحد من عواقبه الصحية.



وقد اتخذت العديد من البلدان بالفعل إجراءات ضريبية لمكافحة استهلاك المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على السكر.

في المقابل تعتمد ألمانيا على التزام طوعي من صناعة المشروبات - وقد أظهرت دراسات حتى الآن نتائج معتدلة في هذا الشأن.

