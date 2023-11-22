تغير طفيف يطرأ على أسعار النفط

تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1% إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 77.91 دولار.



وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بحسب "رويترز".



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ويوم الاثنين، ارتفع الخامان نحو 2% بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز أن المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.



ويتوقع المحللون أن يقوم تحالف أوبك+ بتمديد أو حتى زيادة تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.



وقال رئيس قسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إنه حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل، فإن سوق النفط العالمية ستشهد فائضا طفيفا في المعروض في عام 2024.



وذكرت مصادر أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.



وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.



ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات يوم الأربعاء.