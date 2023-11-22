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فوز معنوي لـناشئي اليد على العراق بالبطولة العربية

11/22/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد فوزا معنويا على نظيره المنتخب العراقي، عندما تغلب عليه بنتيجة 31-27، والشوط الأول لمصلحته 18-16، وذلك في المباراة التي جرت أمس في مدينة المهدية ضمن لقاءات تحديد المراكز من 9-11 للبطولة العربية، وفيها نجح المنتخب بفرض سيطرته المطلقة على مجريات المباراة بفضل الهجمات الخاطفة التي قادها اللاعب أحمد سمير، والتي عززت من فرصتها في تسجيل الأهداف، والتي أحبطت محاولات الفريق العربي بوقت مبكر.
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة عندما يلاقي المنتخب المغربي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد، فيما يلتقي اليوم منتخبا العراق والمغرب.
وكان المنتخب الوطني قد تعرض لثلاث خسائر في دور المجموعات، والتي كانت أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27 وأمام المنتخب الجزائري بنتيجة21-28، وأمام المنتخب السعودي (ب) بنتيجة 26-32.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن ابو بكر، حسين الجبالي.

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