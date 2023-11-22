بطن الحوت.. دراما اجتماعية تتناول الصراع بين الخير والشر

الصراع بين الخير والشر، مستلهماً من قصة قابيل وهابيل، من خلال الدراما الاجتماعية المعاصرة "بطن الحوت" ، عن قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".





يرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة.

فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟



محمد فرّاج

يوضح محمد فراج أن "شعار الحكاية الأساسي هي صراع أخوين، بنكهة مصرية خالصة في عمل درامي صعب الكتابة والتنفيذ، حيث يطرح العمل قصة حقيقية عن الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات والبني آدمين الذي يعيشون تحت خط الفقر في البلد، والعلاقات التي تجمع أبطال الحدوتة".

ويشير إلى "أنني أقدم شخصية ضياء العمري، وهو شقيق هلال العمري (باسم سمرة)، والابن الأصغر لأفراح (سماح أنور)"، لافتاً إلى أن القصة واقعية ودرجة التشويق فيها تزيد تباعاً خلال الأحداث وحلقة بعد أخرى، والصراع بين الأخوين سيتسمر طوال الوقت، وسنفهم لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنونة على الآخر، وما الذي ولّد هذه المشاعر عندها؟"ـ

ويتوقف بعدها "عند ورد (أسماء أبو اليزيد) وهي طليقة هلال، التي يجد نفسه ضمن ظروف الحكاية مضطراً للزواج بها من أجل تيسير مصالح العمل إثر سجن هلال".



يثني فراج على المواقع المختارة للتصوير وتحديداً "الحارات الشعبية التي يتم التصوير فيها لأوّل مرة، والأماكن التي تتنقل بينها الشخصيات وفيها زحمة الشارع المصري والأحياء الشعبية والحركة والصخب".



في مجال آخر، يشيد فراج بالتعاون المتجدد مع شاهد، "فقد شعرت أنها منصة تغييرية قادمة إلينا منذ إطلاقها وتمنيت التعاون معها، ولمست لاحقاً أننا أمام فكر مختلف عن السائد، وطريقة تنفيذ إنتاجات درامية بصيغة مغايرة لما كان يحصل سابقاً".



سماح أنور

تعرب سماح أنور عن مدى استمتاعها بتجسيد الشخصيات الدرامية التي تسند إليها في الفترة الحالية، "لأنني أحظى بأدوار متنوعة وتحمل هامشاً واسعاً للتمثيل خلافاً لما كان يحدث في الماضي، مشيرة إلى "أنني بحكم السن والتجربة باتت تعرض عليّ أدواراً فيها عمق أكثر وأعتبر أنني محظوظة بأن أكون ضمن هذا العمل الرائع".

وتردف بالقول "أنه يشرفني التعاون مع المخرج العظيم، وأتمنى أن يكون رأي الجمهور به مشابهاً لرأيي عند عرض المسلسل، على اعتبار أنه من الأعمال المحبوكة بذكاء وعناية ومتوجاً بإخراج ذكي ومبدع".



تتحدث أنور عن موقف الأم من الصراع الدائر بين الأخوين هلال وضياء، فتقول أن "الأم ليست تقليدية بالمرة، وهي لا تشبه الأمهات التي اعتدنا مشاهدتها في الدراما المصرية، ولا أريد أن أحصرها بوصف واحد".

وتضيف أن "الأم متهمة بمحاباة أحد أبنائها على حساب الآخر، وأنها ليست عادلة في المعاملة من دون أن نفهم السبب في ذلك، لكن ما أحببته في هذا العمل أن كل شيء سيكون له تفسير لاحقاً، ولن يكون هذا التعامل مبرراً فحسب بل سيكون منطقياً أيضاً وإن كان غير إنسانياً".



أسماء أبو اليزيد

تشيد أسماء أبو اليزيد بـ"مواقع التصوير الجبارة التي اختارها المخرج وفريق العمل، ما يجعل المنتج الذي سيصل إلى الجمهور ثرياً بصرياً وحقيقياً وجديداً، وهذه إحدى ميزات المسلسل".

وتقول "أنني أعرف جانبـأ من الصعوبات التي واجهت المخرج في العثور على هذه المواقع، وتيسير وصولنا إليها كممثلين لنتمكن من التصوير فيها، وأتمنى أن يكون ذلك جزء من عوامل النجاح".



تشير أسماء إلى أن "الحدوتة مختلفة عن سائد الأعمال الدرامية، تتوالى فيها الأحداث بإيقاع سريع ومشوق وأقدم فيه دور ورد، وهي شابة جدعة لكنها طماعة كما يقال بالمصري، كما أنها قوية وشغوفة بما تفعل، وتؤمن بأنها قادرة على القيام بأي شيء ومواجهة مختلف الظروف، ونكتشف في سياق القصة أنها رومانسية وعاطفية، لكنها وضعت هذه المشاعر جانباً لتتمكن من إثبات نفسها كأنثى".

وتضيف بالقول: "ولدت ورد فوجدت والدها يعمل في مجال معين، وكان زواجها صفقة وليس وليدة قصة حب، إذ لم يكن لديها رفاهية اختيار شريك حياتها، كما أن قلبها لم يدق لأخ طليقها لكنها وجدت فيه الحنان المفقود عند والدها وطليقها، وحينما طلب منها الزواج به، كانت المرة الأولى بالنسبة لها التي كانت مرغمة فيها على أمر تقبلته ورضيت به".



عصام عمر

يستهل عصام عمر حديثه بعبارة ترحيبية قائلاً: "أهلاً بكم في منطقة الأميرية في قلب القاهرة، وبين أهلها وناسها الطيبين".

ويشرح عن شخصية بكر فيقول: "أنه شاب يتيم لا عائلة له إلاّ عائلة ضياء، الصديق المقرب والأخ الأكبر له، بعدما احتضنه إثر خروجه من المؤسسة العقابية".

ويشير إلى "أنه ممتن لضياء، وأن هذا الأخير أراد العمل في صناعة الفخار بعيداً عن المشاكل، لكن الأحداث تأخذه في الاتجاه المعاكس، وتجبره على القيام بأشياء لا يريدها، وهو لا يستطيع أن يترك ضياء لأنه يحمل له الاحترام طوال الوقت".

ويعرب عمر عن سعادته بالعمل مع قامات كبيرة بين نجوم شباب وممثلين مخضرمين في هذا العمل".



المخرج احمد فوزي صالح

من جهته، يقول المخرج وصاحب القصة أحمد فوزي صالح أن "المسلسل يصور في أكثر من 75 مكاناُ حقيقياً، وهذا أمر مرهق للفنانين وفريق العمل وسيلاحظ المشاهد أن الكاميرا تدخل أماكن لأول مرة اعتادها في حياته لكن ليس على الشاشة، مع محاولات لمزج الحقيقة بالخيال".

ويشير إلى "أنني اتعامل مع الناس في الشارع على أنهم جزء من المشهد، مع الديكورات والاكسسوارات الخاصة بالعمل".

ويقول صالح أن "الأحداث تدور بين العامين 2006 و2008، وهي معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل، تنطلق من فرضيات اجتماعية وسياسية في تلك الفترة في مصر، ومنها ماذا لو شخص سلفي ويبدو عليه التدين والورع، صار متحكماً بامبراطورية مخدرات، أو تعرض لاختبار كبير. هل سيغير قناعاته؟"

ويضيف أن الدراما تنطلق من سلسلة من التساؤلات، هل أن المجرم هو مجرم بالفطرة أم أصبح كذلك نتيجة ظروف اجتماعية جعلت منه مجرماً؟".

ويردف قائلاً أن "في هذا العمل، تظهر تناقضات بين الشخصيات، حيث يظهر هلال بشخصية الشرير المطلق، لكننا نكتشف لاحقاً ضعفه وحاجته للانتماء إلى العائلة، ثم ضياء الذي يقدمه محمد فراج هو شخص يتقلب بين الطيب والشرير.

وكل حلقة فيها حبكة ومفاجآت غير متوقعة". وينتظر صالح حكم الجمهور على العمل الذي ينطلق عبر "شاهد".