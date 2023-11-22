تجنب تسخين هذه الأطعمة كي لا تصاب بالتسمم

تقوم معظم ربات البيوت بإعداد ما لذ وطاب من الأطعمة، بكميات كبيرة، للاحتفاظ بها وإعادة تسخينها حين يعود الأولاد من المدرسة، أو حين يعود رب الأسرة من عمله.



إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها أبدا، وإلا تحولت إلى سموم وقد تعود بالضرر على أفراد الأسرة!



فبحسب خبراء التغذية، فإن تسخين بعض أنواع الأطعمة أمر خطير للغاية، فبخلاف التسمم الغذائي، فإنه قد يسبب السرطان. ومن هذه الأطعمة:



البيض

يعتبر البيض من الأطعمة الصحية المفيدة لأنه مصدر غني بالبروتين، ولكن البيض المطبوخ أو المسلوق يمكن أن يكون ضارا بالصحة إذا تعرض للحرارة بشكل متكرر، لأنه يحتوي على نسبة عالية من النيتروجين، ويمكن أن يتأكسد هذا النيتروجين بسبب إعادة تسخينه، مما يزيد خطر الإصابة بالسرطان.



ولذا ينصح خبراء التغذية بتناول البيض بعد طبخه مباشرة، وفي حالة حفظه لتناوله في وقت لاحق فلا يجب إعادة تسخينه، نقلا عن العربية.



السبانخ

يجب عدم تسخين الخضراوات الغنية بالنترات مثل السبانخ، أو الخضراوات الورقية بشكل عام مثل اللفت، أو الكرفس والجزر، لأن النترات يمكن أن تصبح سامة وتطلق خصائص مسببة للسرطان.



وتشتهر السبانخ باحتوائها على كمية كبيرة من الحديد، لذا فإن إعادة تسخينها مرة أخرى يؤكسد الحديد الموجود بها، وتتسبب أكسدة الحديد في تكوين الجذور الحرة الخطيرة، والتي تسبب الكثير من الأمراض بما في ذلك العقم والسرطان.



الأرز

يأتي الأرز ضمن قائمة الأطعمة التي لا ينبغي إعادة تسخينها لأنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، ويعود ذلك إلى وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمى "البكتيريا العضوية الشمعية"، والتي يمكن أن تنمو عند تخزين الأرز المطبوخ بشكل صحيح أو تخزينها لفترة طويلة جدا.



الدجاج

لا ينصح بإعادة تسخين الدجاج بعد طبخه وتخزينه في الفريزر، لأن التسخين يؤدي إلى تغير في التركيب البروتيني للدجاج، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.



البطاطس

تعتبر البطاطس مصدرًا مهمًا للعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين B6، والبوتاسيوم، وفيتامين C، إلا أنها من الأطعمة التي لا ينبغي إعادة تسخينها أبدا، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تكاثر نوع من أنواع البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي وهي "البكتيريا المطثية الوشيقية".



ويمكن أن يتم إنتاج هذه البكتيريا إذا تركت البطاطس المطبوخة في درجة حرارة الغرفة، ولذلك يفضل تخزينها في الثلاجة أو التخلص منها إذا لم يتم تناولها خلال يوم أو يومين.