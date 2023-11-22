جمعية قرى الأطفال SOS: مخاوف من تفاقم أعداد فاقدي السند الأسري في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبون

فيما عبرت جمعية قرى الأطفال SOS عن مخاوفها، من تزايد أعداد الأطفال المعرضين لخطر فقدان السند الأسري في قطاع غزة، جراء استمرار الحرب، أكد رئيس المنظمة العالمية ديريجي وردوفا، في تصريح رسمي أمس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن الحرب على غزة "تكشف إخفاقات حكومات العالم في حماية الأطفال، وضمان حقوقهم".



وكشفت الجمعية لـ"الغد"، عن إخلاء 4 بيوت مستأجرة في رفح، كانت مخصصة لتقديم الراية الأسرية لمنتفعي القرى قبل تدميرها بالكامل بعد أسبوع واحد من بداية الحرب، نقل جميع منتفعيها للمقر الرئيسي للقرى في المدينة، الذي يضم الآن نحو 76 من الأطفال.



وأكدت أن هناك تزايدا في أعداد الأطفال فاقدي السند الأسري بالقطاع جراء الحرب، منوهة، إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة للآن، فيما كانت التقديرات السابقة تشير، إلى تجاوز أعداد هؤلاء الأطفال قبل 7 أكتوبر الماضي في غزة، حاجز الـ30 ألف طفل .



وبينت، أن فقدان هؤلاء الأطفال للدعم والحماية الأسرية، يؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي، مع تأكيدها أن"أطفال فلسطين يعيشون صدمة هي الأكبر"، لما يشهدونه "أمام أعينهم من تدمير للبيوت وسبل العيش وإزهاق أرواح من يحبون"، مع وجود تقديرات لتعرض 80 % من أطفال غزة عموما لصدمات نفسية.



وتأوي الجمعية نحو، 148 من الأطفال في كل من رفح في غزة وبيت لحم في الضفة الغربية، بواقع 76 طفلا وطفلة في 13 بيتا داخل مقر قرى الأطفال الرئيس في رفح، بعدما نقل المنتفعون من البيوت المستأجرة، وتشرف على تقديم الرعاية لهم 16 مقدمة رعاية وأم بديلة، فيما تأوي قرى الأطفال في بيت لحم 72 طفلا وطفلة في 14 بيتا تشرف على رعايتهم 15 مقدمة رعاية و أم بديلة.

وقالت الجمعية، إن مقر القرى الرئيس، لم" يتعرض لأضرار أو خسائر في الأرواح، إلا أن البيوت المجتمعية الأربعة، التي كانت تستأجرها قرى الأطفال SOS في رفح، أخيت في أول يوم من الحرب، ورحل الأطفال لمقرها الرئيس"، منوهة إلى أن كل البيوت، المستأجرة في غزة تدمير بالكامل بعد مرور أسبوع على الحرب.



وردا على استفسارات "الغد" حول الأوضاع النفسية للأطفال في قرى غزة، أوضحت أن الاطفال يشعرون بالهلع والخوف الكبيرين، وقالت "هم خائفون جدا من الموت"، مؤكدة أن مقدمي الرعاية، يحاولون قدر الإمكان إبقاءهم منشغلين بأنشطة مختلفة كالرسم أو الغناء.



وتقول هدى، وهي أم في قرى الأطفال برفح "عندما نسمع صوت، صاروخ أعانق الأطفال وندعو ونرجو الله الحماية، وان يكون معنا، محاولة تهدئتهم، نشاهد الرسوم المتحركة والأغاني، حتى لا يشعروا بالخوف والذعر مما يحدث، لأن ما يحدث لا يمكن للعقل تصوره".



وأفادت بأن أوضاع قرى الأطفال في رفح مستقرة مما يضمن سلامة الأطفال في الوقت الحاضر، لكن الجمعية أكدت أنها تعمل "وبشكل استباقي للتصدي للتحديات المحتملة، عبر النظر في إمدادات وقود إضافية للمستقبل".



وأضافت الجمعية "الوقود ضروري لتشغيل الكهرباء لـ3 ساعات يوميا، لشحن البطاريات والإنارة وسحب المياه من بئر القرية، ولكن كميته المحدودة الحالية كافية لفترة قصيرة، وهناك قلق بشأن النقص المحتمل، بالنظر إلى عدم التيقن من توافر الوقود في سوق غزة في الأيام المقبلة".



أما بالنسبة لإمدادات المياه والغذاء، فأشارت الجمعية الى أنها مؤمنة حاليا لشهر ونصف الشهر المقبلين، معربة عن قلقها "المتزايد لتناقص الموارد في سوق غزة".



وشددت الجمعية، على ضرورة توفير" الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، للتعامل مع تأثيرات الحرب وفقدان السند الأسري"، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، لضمان توفير المساعدة اللازمة والموارد، لتلبية احتياجاتهم.



وتقوم"القرى" برعاية الأطفال فاقدي السند الأسري داخلها، وتنفذ مشاريع تمكين الأسر، والتي تعمل على تحسين ظروف العائلات، كي لا تضطر للتخلي عن أطفالها، بحسب نانسي أفرام مديرة الاتصال والتبرعات في قرى الأطفال الأردن.



وبينت أفرام لـ"الغد"، أنه في ظل الظروف المأساوية التي تعيشها غزة في حاليا، أطلق برنامجا طارئا لدعم الأطفال والأسر المتضررة من الأحداث الحالية، بحيث تقوم بتقييم الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتقديم الدعم العاجل.



وصرفت المنظمة مساعدات، لاكثر من 220 عائلة بغزة لغاية اعداد التقرير، يعيشون ظروفا كارثية، وأكثر من 1000 مستفيد في القطاع.



وفي ظل الوضع الكارثي الإنساني في غزة، أضافت أفرام، بأن"العواقب الإنسانية والنفسية على جميع الأطفال وأسرهم كبيرة وطويلة الأمد، وأن استمرار استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والتعليم والملاجئ وشبكات إمدادات الطاقة ينتهك حقوق الإنسان".



وبينت أفرام، بأن "القرى" في الأردن، نظمت أنشطة لنشر الوعي حول ما يجري في غزة، وعقدت ورشات للأطفال لمشاركتهم ما يجري في غزة بما يراعي فئاتهم العمرية، كما نفذ الأطفال وقفات احتجاجية تعبيرا عن تنديدهم عما يجري بحق أطفال غزة. وأطلقت الجمعية، حملة لجمع التبرعات لصالح قرى الأطفال في فلسطين.



واكدت، ضرورة وقف الإنتهاكات بحق المدنيين، والأطفال في فلسطين، والمسارعة بتوفير المساعدات الإنسانية لهم، ودعت، إلى عدم استهداف الأطفال، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الإنساني اللازم، وقالت إن "المدنيين، بخاصة الأطفال، ليسوا هدفا ويجب إعطاء الأولوية لحماية الأطفال، والشباب وأسرهم، ودعم حقوق الإنسان الخاصة بهم".

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