تدفقات الهطولات المطرية تعزز مخازين السدود الرئيسة

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

عززت تدفقات الهطولات المطرية الكثيفة خلال يومين متواصلين، مخازين السدود الرئيسة، والآمال بموسم شتوي بدأ غنيّا، وسط مؤشرات بحجم ارتفاع كميات المياه، الداخلة للسدود بفارق بلغ نحو 6 ملايين م3 إضافية، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الشتوي الماضي.



ففيما بلغت كميات المياه المتدفقة والناجمة عن هطولات مطرية متواصلة، شهدتها مختلف المناطق وخزنتها السدود الرئيسة 930 ألف م3 خلال الفترة ذاتها من الموسم الشتوي الماضي، وصلت تلك الكميات إثر المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة إلى 7 ملايين م3 تقريبا، وفق أرقام وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن.



وقالت مصادر الوزارة إن التخزين الكلي في السدود الرئيسة الـ15، بلغ 72 مليون م3، معادلة ما نسبته 25 % من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون.



وأشارت "المياه" لانعكاس تلك الهطولات إيجابا، على كميات جيدة دخلت السدود في معظم المناطق حتى صباح أمس من الأمطار وجريان الأودية، مضيفة أن سد الفيدان/ وادي عربة، وصل لأقصى طاقته التخزينية البالغة 3.306 مليون م3، وبنسبة 100 %.



وأبدت مصادر "المياه"، في وقت سابق، عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023 – 2024، موسما غنيّا وأداء جيدا، لافتة لمضي تنفيذ خطط "المياه" وفق خطى ثابتة ووفق البرامج المحددة، والهادفة بأكملها لتوفير كميات المياه المدورة من خلال تقليل الفاقد، بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين مصادر مياه جديدة.



وأكدت "وادي الأردن" أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.



ويعتزم قطاع المياه، إنجاز مشاريع متعلقة بإنشاء السدود على الأودية الفرعية وإنشاء سدود صحراوية وبرك وحفائر وحواجز مائية في البادية والمناطق الصحراوية، ومتابعة تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها بصيانتها دوريا.



وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.



ويعتمد الأردن في موارده المائية، بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.



وأظهرت بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن معظم محافظات الأردن، سجلت أداء ممتازا للموسم المطري، نتيجة الهطولات الأخيرة حتى صباح الأول من أمس، حيث تجاوزت المعدلات المطرية المعدل العام المفترض.



وبينت الأرقام أن الأداء المطري في إربد بلغت نسبة الأداء نحو 334 % بينما في عجلون وجرش، وصلت لما بين 261 % و 127 %، فيما سجلت العاصمة وعموم المناطق الوسطى نسبا عالية، بلغ متوسطها حوالي 140 %، وفي المناطق الجنوبية سجلت أيضا نسبا عالية جدا، حيث قاربت نسبة الأداء 500 % مقارنة مع المعدل المفترض.

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