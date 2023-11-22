الأمن العام يحذر من تدني مدى الرؤية في بعض المناطق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء من تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الغبار، ولا سيما في مناطق البادية والمناطق الصحراوية والطرق الخارجية جراء شدة سرعة الرياح.
كما حذرت المديرية من خطر شدة سرعة الرياح في المناطـق شفا الغورية والمناطق المحيطة بالبحر الميت أيضا، داعية إلى الانتباه من تشكل الغبار وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية ولا سيما فـي المناطق الصحراوية، وارتداء الكمامة فـي حال الخروج، وبالذات مرضى الجهاز التنفسي والحساسية.
ودعت المديرية إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، بالإضافة إلى البيوت البلاستيكية في منـاطق الأغوار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا اقتضت الحاجة لذلك.
--(بترا)
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