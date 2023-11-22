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أسرى أردنيون ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل (فيديو)

11/22/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ثائر شريتح، الأربعاء، إن القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي تحريرهم وفق اتفاق الهدنة، "ضمت أسيرات من ذوات المحكوميات الطويلة وممن أمضين سنوات طويلة في سجون الاحتلال".

وأضاف شريتح أن أسرى أردنيين من ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل الحالية بين الاحتلال وحماس.
وأوضح شريتح التي اطلعت هيئته على هذه القائمة، أن "92 أسيرة و350 طفلا دون الثامنة عشرة موجودون في سجون الاحتلال"، مشيرا إلى أن "22 طفلا دون السادسة عشرة يعتقلهم الاحتلال إداريا" بحجة أنهم "يشكلون خطرا على الاحتلال الإسرائيلي".

وتحدث لـ"المملكة" عن ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 8300 بعد 7 تشرين الأول الماضي.

وبحسب شريتح فإن "هناك الكثير ممن اعتقلهم الاحتلال في قطاع غزة بعد توغله بريا لم نتمكن من إحصاء عددهم".

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