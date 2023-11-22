أسرى أردنيون ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ثائر شريتح، الأربعاء، إن القائمة
الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي تحريرهم وفق اتفاق الهدنة،
"ضمت أسيرات من ذوات المحكوميات الطويلة وممن أمضين سنوات طويلة في سجون
الاحتلال".
وأضاف شريتح أن أسرى
أردنيين من ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل الحالية بين الاحتلال وحماس.
وأوضح شريتح
التي اطلعت هيئته على هذه القائمة، أن "92 أسيرة و350 طفلا دون الثامنة عشرة
موجودون في سجون الاحتلال"، مشيرا إلى أن "22 طفلا دون السادسة عشرة
يعتقلهم الاحتلال إداريا" بحجة أنهم "يشكلون خطرا على الاحتلال
الإسرائيلي".
وتحدث لـ"المملكة"
عن ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 8300 بعد 7 تشرين الأول
الماضي.
وبحسب شريتح فإن
"هناك الكثير ممن اعتقلهم الاحتلال في قطاع غزة بعد توغله بريا لم نتمكن من
إحصاء عددهم".
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