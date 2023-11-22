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بيان حول النزوح والتهجير القسري في غزة

11/22/2023 4:29:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أصدرت حملة نظام الهجرة البديل البيان التالي:

في ظل حملة الإبادة الجماعية التى يواصلها الاحتلال الاسرائيلي بعدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ولغاية يومنا هذا ارتكب فيها جرائم حرب وأفعال ابادة جماعيه قتل خلالها اكثر من 14 ألف مدني اغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى المفقودين الذين زاد عددهم على 6 آلاف.

كما تم تهجير أكثر من 840 ألف نازح من أهالي غزة قسرا، حيث اخلوا منازلهم ومناطق سكنهم تحت تهديد قصف قوات الاحتلال، وهناك من اضطروا إلى النزوح بعد قيام الكيان المحتل بتدمير مساكنهم وابادة أحياء سكنيه كامله.

وهناك من اضطر إلى النزوح قسرا على إثر منشورات التهديد لإجبارهم على النزوح، ناهيك عن قسوة النزوح بدون وسيله نقل لمسافات بعيدة وساعات طويله سيرا على الأقدام بدون طعام وشراب، بالإضافة إلى المخاطر المترتبه على ذلك النزوح بشكل عام وأهمها الاغتصاب والإبادة الجماعيه واستغلال النساء والأطفال دون توفير حمايه قانونيه لهم وهذا بحد ذاته انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدوليه التي اشتملت على نصوص صريحة جرمت التهجير.

إن القانون الدولي الحقوقي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جينيف جميعها جرمت التهجير القسري، حيث عرف القانون الدولي جريمه التهجير القسري وفقا للتعليق العام رقم 7 الذي أصدرته اللجنه المدنيه الخاصة بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه التابعه للأمم المتحدة في عام 1997 بأنها (الإبعاد الدائم للأشخاص أو أسرهم أو المجتمعات المحليه من المنازل أو من الأراضي التى يشغلونها، ضد إرادتهم أو دون توفير أشكال مناسبه من الحمايه القانونيه أو غيرها من أشكال الحمايه الأخرى).

لقد كان لعمليات التهجير القسري أضرارا وآثارا ملموسة على المهجرين، منها الصدمات والآثار النفسيه التي يعاني منها جميع مواطني غزة دون استثناء وخصوصا النساء والأطفال، وكذلك تدمير المنازل والبنيه التحيه والمرافق العامه والمرافق الصحية والخدمات الأساسية، والمستشفيات ومصادر المياة وقطع الكهرباء واتباع سياسة العزل بقطع التواصل عبر شبكة الانترنت، وتزايد المخاوف من تعرض النساء والفتيات في غزة بشكل خاص لانتهاكات وتحديات مرتبطه بالتهجير القسري من بيوتهن في ظل غياب المساعدات الإغاثية والطبيه والغذائيه بما في ذلك المستجيبة لاحتياجات النساء بشكل عام والحوامل بشكل خاص.

إن الاحتلال بجرائمه هذه وبالتهجير القسري الذي يمارسه ينتهك جوهر الحقوق التي نصت عليها الصكوك الدوليه مثل العهدين الدوليين واتفاقيه حقوق الطفل واتفاقيه القضاء على التمييز العنصري بالإضافة إلى العديد من القرارات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة، وتشكل ممارساته هذه جريمه ضد الإنسانيه وجريمه حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وبناء على ذلك فإننا في الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل نطالب المجتمع الدولي بما يلي:
١. ضمان حق المهجرين بالعودة الفورية الآمنة إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وتوفير مأوى لائق وكريم يحترم الكرامة الإنسانية لكل من دمرت منازلهم.
٢. إدانة سياسيات الاحتلال التى تنتهك الحظر المفروض على التهجير القسري للسكان وفقا لأحكام اتفاقيه جنيف ومحاكمته ومحاسبته.
٣. تعويض المهجرين من خلال آليات تكفل جبر الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
٤. حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

أعضاء الحملة:
جمعية اتحاد المرأة الأردنية
المركز الأردني لحقوق العمل /بيت العمال
مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
النقابة المستقلة لعمال الزراعة في الأردن
عاملات وعمال مهاجرون من جنسيات آسيوية وافريقية مختلفة

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