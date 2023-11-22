بايدن يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، إنّه "راضٍ تماماً" عن توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدّتها أربعة أيام تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، بحسب واشنطن تايمز.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنّ ثلاث أميركيات، إحداهنّ طفلة عمرها 3 سنوات، ستفرج عنهنّ حماس في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع إسرائيل وتعهّدت بموجبه بإطلاق سراح 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجيناً فلسطينياً والالتزام بهدنة مدّتها أربعة أيام.
وأعرب عن أمله في أن تنعكس الهدنة في غزة "وقفاً تامّاً" للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث تدور يومياً اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.-(بترا)
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