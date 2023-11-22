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حماس تنعى قائدا كبيرا

11/22/2023 4:28:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




نعت حركة حماس في لبنان، نائب قائد كتائب القسام في لبنان، خليل حامد الخراز الذي استشهد مع 3 آخرين باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية الثلاثاء على طريق الشعيتية قضاء صور، جنوب لبنان.

وقالت كتائب القسام في بيان: بكل معاني الفخر والاعتزاز، تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد الجهادي الكبير الحاج خليل حامد الخراز أبو خالد، والذي استشهد مع مجموعة من إخوانه إثر غارة صهيونية استهدفته أثناء قيامه بواجبه الجهادي في جنوب لبنان".

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت أمس الثلاثاء، سيارة من نوع رابيد بيضاء اللون، على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية قضاء صور جنوب لبنان، يستقلها الخراز مع 3 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الشهداء هم إضافة إلى خليل الخراز، أبو بكر عوض، وخلدون ميناوي، والشيخ سعيد ضناوي من سكان مدينة طرابلس شمال لبنان.

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