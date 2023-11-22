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الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في لواء جولاني في غزة

11/22/2023 4:28:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مقتل قائد وحدة في لواء جولاني، في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث العبرية، قال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن القتيل البالغ من العمر 25 عاما من عوفرا قُتل في معارك شمال قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 391 بين ضابط وجندي.
(بترا)

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