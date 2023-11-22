6 شهداء في طولكرم وقلقيلية بقصف الاحتلال

استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء بقصف طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وتجمعات في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني سادس وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية. بينما تواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قسم الطوارئ بمستشفى ثابت الحكومي في طولكرم، واعتقلت أحد المصابين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى داخل مخيم طولكرم وهناك بلاغ عن وجود شهداء نتيجة قصف داخل المخيم.



وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتفتيش الجيش الإٍسرائيلي مركبات إسعاف واعتقال مصاب على الأقل.



وفي مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.



وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم شمال الضفة، وليلة أمس نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتداءات واعتقالات لدى اقتحامها مدنا وبلدات عديدة بالضفة.



ومنذ أسابيع ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.



وخلال هذه الفترة، استشهد برصاص الاحتلال أكثر من 200 من أبناء الضفة، إضافة إلى إصابة نحو 2800.



ويتزامن التصعيد في الضفة مع الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على غزة التي أدت حتى الآن لاستشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 33 ألفا آخرين.