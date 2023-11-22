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41 شهيدا وعشرات المفقودين بغارات إسرائيلية ليلية على غزة

11/22/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفاد مصدر طبي للجزيرة أن 41 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على منازل مأهولة وسط قطاع غزة الليلة الماضية.


وأشار المصدر إلى وجود عشرات المفقودين بعد الغارات خاصة مع انقطاع الاتصالات والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ47 على التوالي.


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