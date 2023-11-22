41 شهيدا وعشرات المفقودين بغارات إسرائيلية ليلية على غزة

41 شهيدا وعشرات المفقودين بغارات إسرائيلية ليلية على غزة
التاريخ
11/22/2023 4:28:49 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد مصدر طبي للجزيرة أن 41 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على منازل مأهولة وسط قطاع غزة الليلة الماضية.
وأشار المصدر إلى وجود عشرات المفقودين بعد الغارات خاصة مع انقطاع الاتصالات والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ47 على التوالي.
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