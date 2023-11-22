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أميركا تشن غارات في العراق ردا على استهداف قواتها

11/22/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف منشأتين في العراق لمن قال إنهم "مسلحون مدعومون من قبل إيران"؛ ردا على الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في كل من سوريا والعراق خلال الأسابيع الماضية.
وقال الجيش الأميركي في بيان إن الغارة التي شنها مساء أمس الثلاثاء استهدفت منشأتين في العراق وإن الضربات "كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".
وتمثل الضربات التي أعلن عنها الجيش الأميركي أول رد أميركي علني في العراق على عشرات الهجمات التي استهدفت قواتها في المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أميركي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته؛ قوله إن الغارة التي شنتها الطائرات المقاتلة استهدفت ودمرت مركزا لعمليات كتائب حزب الله العراقية ومركزا للقيادة والسيطرة تابعا لها بالقرب من الأنبار وجرف الصقر جنوبي بغداد. وكتائب حزب الله العراقية هي فصيل مسلح قوي له علاقات وثيقة مع إيران.
وقال المسؤول إن أفرادا من كتائب حزب الله كانوا في الموقعين لكن تقييما يجري حول الخسائر البشرية.
وكان مسؤولون أميركيون ذكروا أمس الثلاثاء أن قوات أميركية تعرضت لهجوم في قاعدة غربي بغداد وإن طائرة حربية أميركية ردت دفاعا عن النفس وقتلت عددا من "المسلحين المدعومين من إيران" على حد تعبيرهم.
وفي نفس السياق، قال مسؤولان أميركيان إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي قريب المدى مما أوقع 8 إصابات وأضرارا طفيفة في البنية التحتية.
وحتى الآن اقتصر رد الولايات المتحدة على الهجمات التي تعرضت لها قواتها في المنطقة، والتي تجاوز عددها 60 هجوما في العراق وسوريا، على 3 مجموعات من الضربات المنفصلة في سوريا، وهذه أول مرة توجه ضربة للفصائل المسلحة في العراق.
وكانت جماعة مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مسؤولية عن العديد من الهجمات التي استهدفت القواعد الأميركية في كل من سوريا والعراق.
وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط هجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على خلفية دعمها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وألقت واشنطن باللائمة على فصائل موالية لإيران، وأعلنت تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في سوريا قال البنتاغون إنها "مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".
لكن البنتاغون أكد مرارا أنه حريص على ألا يتسع نطاق الحرب في غزة إلى مواجهة إقليمية مع إيران والقوى الموالية لها.
وينتشر نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ونحو 900 آخرين في سوريا.-(وكالات)

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