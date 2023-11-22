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إعلام غربي: 4 آلاف أوكراني هربوا من إسرائيل إلى وطنهم

11/22/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتهم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية بازدواجية المعايير في التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وفي أوكرانيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء: "قرر أربعة آلاف لاجئ من إسرائيل يحملون جوازات سفر أوكرانية العودة إلى أوكرانيا، لأن الوضع آمن هناك، على حد تعبيرهم. أيها الزملاء، فكروا في هذا: إنهم يفضلون العودة إلى وطنهم من إسرائيل، التي كما تعلمون جيدا، أكثر أمانا بعشرات، إن لم يكن مئات المرات، من قطاع غزة، الذي يتم تدميره بالكامل أمام أعيننا".

وأشار نيبينزيا إلى أن الممثلين الغربيين يفضلون تجاهل هذا الوضع بسبب "معاييرهم المزدوجة"، وقال: "أكرر مرة أخرى سؤالي الذي طرحته في الاجتماع السابق حول الوضع الإنساني في أوكرانيا: كم عدد الاجتماعات التي عقدتموها حول الوضع الإنساني في غزة خلال كل هذا الوقت؟ سأجيبكم: ولا واحد".

وأضاف: "تفضلون بدلا من ذلك الترويج للأكاذيب والافتراءات حول الهجمات الروسية المزعومة على المدنيين في بلد - وأكرر مرة أخرى - يسعى لاجئون من إسرائيل للعودة إليها".RT

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