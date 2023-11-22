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بوليتيكو: واشنطن زودت تل أبيب بمواقع منظمات إنسانية بغزة لكن إسرائيل قصفتها

11/22/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف موقع“بوليتيكو” أن إدارة الرئيس جو بايدن قد زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة منذ أسابيع لمنع توجيه ضربات ضد منشآتها. لكن إسرائيل واصلت ضرب مثل هذه المواقع.
وبحسب ما ورد، تضمنت المعلومات إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لعدد من المرافق الطبية ومعلومات عن تحركات مجموعات الإغاثة في غزة للحكومة الإسرائيلية لمدة شهر على الأقل، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاتصالات.
ومع ذلك، شنت إسرائيل عمليات مزعومة ضد حماس في مواقع المساعدات أو بالقرب منها، بما في ذلك المستشفيات، مما أدى إلى تدمير المباني ومنع الوقود وغيره من الإمدادات الحيوية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعدت قائمة رسمية“ممنوع الضرب” أم أنها تقدم توجيهات لمرة واحدة. لكن العديد من المسؤولين ساعدوا في نقل إحداثيات المجموعات التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية في غزة وتعمل خارج المستشفيات والمكاتب الصغيرة وتعيش في دور الضيافة. ومن بين المواقع المقدمة للحكومة الإسرائيلية مرافق طبية، بما في ذلك مستشفى الشفاء، الذي سيطرت القوات الإسرائيلية على أجزاء منه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي تصريحات علنية، زعم المسؤولون الأمريكيون أن منظمات الإغاثة تجد صعوبة في العمل في قطاع غزة بسبب حماس، مشيرين إلى أن الجماعة المسلحة تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتدير أنفاقًا تحت المستشفيات، وفقاً لبوليتيكو
لكن القصف الإسرائيلي المستمر لهذه المرافق الإنسانية يثير المزيد من الأسئلة حول ما إذا كانت واشنطن تتمتع بالنفوذ السياسي الذي يريده الكثيرون في الإدارة مع إسرائيل. والفجوة صارخة بشكل خاص بالنظر إلى أن الهدف هو حماية عمال الإغاثة – وهو أحد المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
لم تعط إسرائيل أي إشارة إلى أنها ستعدل استهدافها للمواقع بعد اتفاق تبادل الأسرى مع حماس
وقال روبرت فورد، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي خدم على نطاق واسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك في عهد الرئيس باراك أوباما:“قد تكون إدارة بايدن تحاول من وراء الكواليس ... لكنها ربما لا تصل إلى أي شيء، عندما يشعر الإسرائيليون أنهم في وضع تهديد وجودي، فإن مقدار النفوذ الأمريكي ينخفض”.
وأشار مجلس الأمن القومي إلى التعليقات السابقة للمتحدث باسمه جون كيربي خلال المؤتمر الصحافي يوم الإثنين، والتي قال فيها للصحافيين إن الإدارة“لا تريد أن ترى المستشفيات ساحات معركة”.
وقال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء إن الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال أصبح وشيكاً. لكن من المرجح أن يسري مثل هذا التوقف لبضعة أيام فقط، ولم تعط إسرائيل أي إشارة إلى أنها ستعدل استهدافها للمواقع بعد ذلك.
وقال مسؤول كبير في مجموعة الإغاثة الذي عمل في الأزمات السابقة في جميع أنحاء المنطقة:“لا يوجد أي مبرر في الواقع لعدم وجود قناة فعالة لفض الاشتباك مع مجموعات الإغاثة”.“إن الجيش الإسرائيلي على دراية بممارسات منع الاشتباك وقد أنشأ قناة في الصراعات السابقة”.
والولايات المتحدة ليست المجموعة الوحيدة التي تقدم مثل هذه البيانات لإسرائيل. إن مركز تبادل المعلومات الرئيسي لما يسمى بفض النزاعات الإنسانية هو الأمم المتحدة. وتقول المنظمات الإنسانية في غزة إنها تعتمد في المقام الأول على نظام الأمم المتحدة وترسل إحداثياتها إلى الولايات المتحدة – ومباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية – كحل مؤقت في محاولة لمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين في ظل القصف المكثف.
وقالت جماعات الإغاثة، وخاصة تلك العاملة في مستشفيات غزة، إن العمليات الإسرائيلية جعلت من المستحيل تقريباً الاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى، بما في ذلك الأطفال المبتسرين.
وقالت الدكتورة أمبر عليان، الطبيبة في منظمة أطباء بلا حدود:“لقد أمضيت حياتي المهنية بأكملها في العمل على الرعاية الطبية بشكل أساسي في مناطق النزاع، ولم أر شيئًا كهذا من قبل”.“لا يقتصر الأمر على الهجمات على المباني التي ينبغي أن تكون آمنة، مثل المستشفيات والمدارس، بل إنها أيضًا تجعل السكان بأكملهم بدون طعام أو ماء أو وقود لأكثر من شهر.”-(وكالات)

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