نشر أسماء أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل

نشر الاحتلال الأربعاء تفاصيل بشأن أسرى فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة خارجية مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة.



ويبدو أن القائمة التي نشرتها وزارة القضاء لدى الاحتلال تشمل 300 أسير، أي مثلي العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة ضمن اتفاق يشمل هدنة مبدئية للحرب مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الجانبين.



وتشمل الأسماء التالية من الأسيرات والأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية:



إسراء جعابيص

أماني حشيم

أسيل تيسي

ولاء طنجي

زينة عبده

حنان برغوثي

مصطفى عباسي

أمين عباسي

عمر شويكي

نهاد جاد الله

ياسمين شعبان

ميسون موسى

ملك سلمان

مرح بكير

مريم صوافطة

نهاية صوان

نورهان عواد

نور طاهر

نفوذ حماد

سارة صويصة

سماح صوف

سميرة حرباوي

عائشة أفغاني

عطاف جرادات

فاطمة شاهين

فاطمة أبو شلال

فاطمة بدر

فاطمة عمارنة

فدوى حمادة

فيروز البو

فلسطين نجم

رغد الفني

روان أبو مطر

روضة أبو عجمية

شروق دويات

تحرير أبو سرية

خليل أعور

محمد وائل جاد الله

قسام عطون

محمد عماد عطون

حمزة مغربي

محمد عبوده غيث

محمد ممدوح حمد

ريان عتيق

مالك بوجة

مالك ديبة

أحمد نواف سلايمة

معتز سلايمة

حسن درويش

آدم عبودة غيث

هارون علقم

سمير بختان

نور الدين قواسمي

نوح بسيسو

محمد معند أبو الحمص

محمد شطارة

نصر الله أعور

محمد أحمد أعور

محمد أبو قطيش

نشأت دوابشة

غنام أبو غنام

يزن عفانة

عمر أبو ميالة

أيهم الشاعر

عمر علقم

عز الدين طوطح

محمد خليل سلايمة

يوسف برقان

باسل عبيدية

خليل هيكل

نور الدين أبو جمعة

أحمد عجلوني

أحمد مرزوق

أحمد نمر

قسام أعور

خالد أبو عصب

آدم قولسمة

سلطان سرحان

رائد صياد

يوسف بسيسو

محمد هيموني

عبد الرحمن رازم

كرم العبيد

أحمد عواد

رامي غزاوي

أيمن شامي

صالح فاخوري

مغيد صندوقة

محمد عيسى زحايكة

محمد عمران مراغة

مالك سدر



