هآرتس: الروح الفلسطينية تحمل توقيع حماس

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن لا أحد يطرح إمكان أن "تتوقف حماس عن الوجود"، كحركة فكرية وسياسية، "حتى لو تدمّرت مؤسساتها في غزة"، على حدّ قولها.



وفي مقال كتبه محلل شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة، تسفي برئل، شدّد على أنّ "الروح الفلسطينية تحمل توقيع حماس"، مشيراً إلى أنّ العدوان على قطاع غزة "لن يغيّر هذه الحقيقة".



ورأت "هآرتس" أنّ حماس نجحت في التوليف ما بين كونها حركةً دينية وحركةً وطنيةً، تطمح إلى تحرير كامل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل كل الأراضي المحتلة في فلسطين التاريخية، وليس فقط الأراضي التي احتُلت عام 1967.



ولن تلغي الحرب على غزة وجود حماس السياسي، بين أوساط الجمهور في الضفة الغربية أو في القدس، بحسب الصحيفة، "حتى لو لم تكن مؤسساتها قادرةً على النشاط، ولم يستطع ممثلوها العيش في الضفة".



ووفقاً لها، منحت الحرب على غزة حماس مكانةً وطنيةً متينةً، "لن يكون بمقدور أي زعيم فلسطيني في المستقبل تجاهلها أو التنصل منها، لأنّ الحرب تستولد الآن الروح الفلسطينية الجديدة، وهي بتوقيع حماس".



كذلك، أشارت "هآرتس" إلى الرفض الذي يُقابل به "حل الدولتين".



منظمة التحرير لا يمكن أن تمثّل الفلسطينين بلا حماس

وتطرّقت الصحيفة إلى الحديث عن الأسير مروان البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ نحو 20 عاماً، الذي يبرز اسمه لدى الحديث عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في المستقبل، لافتةً إلى أنّه يطالب دائماً بإشراك حماس في القيادة.



وفي هذا الإطار، أشارت "هآرتس" إلى مقابلة أجراها المركز الفلسطيني للإعلام مع البرغوثي عام 2016، عرض فيها برنامجَه من أجل "إعادة بناء منظمة التحرير".



وفي المقابلة، أكد الأسير ضرورة أن يجري، "قبل أي شيء آخر، حوار وطني مفتوح بين حركتي فتح وحماس وجميع الأعضاء في مؤسسات الحركتين، لا سجال بين ممثلين عنهما".



هذا الحوار، الذي سيستمر حتى 3 أشهر، يُفترض أن يقود إلى "صياغة أسس ومبادئ تُبنى عليها الشراكة الفلسطينية، في جميع مؤسسات الحكم، بحيث يحصل كل طرف على حصته، وفقاً لنتائج الانتخابات".



كما لفتت "هآرتس" إلى أنّ البرغوثي، الذي كان أحد واضعي نص "وثيقة الأسرى للوفاق الوطني" عام 2006، مع ممثلي الأسرى البارزين من جميع الفصائل الفلسطينية، والتي اتفق الموقعون عليها على انضمام حماس إلى المنظمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، شدّد أيضاً على أنّ "وثيقة الأسرى" ستشكّل أحد الأركان الأساسية لأي اتفاق مستقبلي.



واليوم، وفي ظل العدوان على غزة، "لا مكان للاعتقاد بأنّ الحرب ونتائجها سوف تغيّر من مواقف البرغوثي فيما يتعلق بحماس ودورها، في تعزيز صفوف منظمة التحرير كحركة وطنية"، وفق الصحيفة.



وخلصت إلى أنّه حتى لو تحرّر البرغوثي من الأسر، وحتى لو نجح في إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، فإنّ الأخيرةَ لا يمكن أن تكون الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني، إذا لم تضم حركة حماس إلى تركيبتها. -الميادين

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