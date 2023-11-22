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الصفدي يحاضر بدورة الدفاع للضباط ويبرق بتحية الفخر لأسود الجيش العربي درع الوطن وسياجه المنيع

11/22/2023 4:28:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأربعاء في دار المجلس بالمشاركين في دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم 8 بمعهد الإدارة والتدريب اللوجستي/الجيش العربي.

وأكد الصفدي خلال اللقاء أن قواتنا المسلحة الجيش العربي، بقيت على الدوام درع الوطن وسياجه المنيع ، وهم كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، "الأصدق قولاً والأخلص عملاً"

وأضاف الصفدي: إن الأردن رغم ما يحيطه من أخطار تمكن من تجاوز محطات صعبة بفضل الله وحكمة قيادته وبسالة جيشنا العربي، ونشامى أجهزتنا الأمنية.

وقال الصفدي إن جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة، كان يتحدث بصوت الحق في الدعوة لوقف الحرب وإدخال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء.

وأشار الصفدي إلى أن جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي عهده الأمين، قدموا مضامين مُهمة في جلاء الصورة الحقيقة أمام المُجتمع الدولي، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب، مضيفاً أنه بتوجيهات من جلالة الملك كان ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يشرف من مدينة العريش المصرية، على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لجنوبي قطاع غزة.

ووجه الصفدي تحية الفخر بنشامى سلاح الجو الملكي الأردني الذين قاموا وبناءً على توجيهات ملكية سامية بعمليات إنزال جوي، قدموا خلالها مُساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، الذي ما تزال كوادره تؤدي واجب الضمير، على الرغم من القصف والدمار الذي يشهده القطاع.

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