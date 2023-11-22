ألتمان يعود إلى Openai بعد أيام من عزله

قالت شركة "أوبن إيه أي" (OpenAI) إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع سام ألتمان لعودته إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة مع مجلس إدارة جديد يضم بريت تايلور كرئيس لمجلس الإدارة ولاري سمرز، وآدم دانجيلو.



مجلس الإدارة أعلن يوم السبت الماضي على نحو مفاجئ عن مغادرة ألتمان منصبه في الشركة. لكن هذا القرار لم يكن مناسباً لمستثمري الشركة، إذ واصلوا الضغط على مجلس الإدارة لعودة ألتمان.



تُعتبر "أوبن إيه آي" كياناً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، وأجرت محادثات لبيع أسهم الموظفين للمستثمرين بقيمة 86 مليار دولار، وهو رقم سيجعل من الشركة واحدة من أكبر الشركات الناشئة على مستوى العالم، وفقا لموقع بلومبرغ.





عززت منتجات الشركة الشهيرة، على غرار "تشات جي بي تي "و "دال-إي" انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الجماهير. يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي تكنولوجيا تتدرب على كميات هائلة من البيانات الرقمية، ويمكنها إنتاج محتوى على طريقة الإنسان على غرار الصور والنصوص والأكواد عند إعطائها أمراً تلقينياً.



تأسست الشركة عام 2015، وأصدرت برنامج "تشات جي بي تي" (ChatGPT) منذ سنة تقريباً، ما أسفر عن تهافت شديد على الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ذكرت الشركة في نوفمبر الجاري أن نحو 100 مليون شخص يستخدمون "تشات جي بي تي" أسبوعياً، وأكثر من 90% من شركات "مؤشر فورتشن 500" تبني أدوات تقوم على نظام "أوبن إيه آي" الأساسي. أفادت "بلومبرغ" في أغسطس الماضي بأن "أوبن إيه أي" تقدم للشركات برمجياتها، وهي بطريقها لتحقيق إيرادات سنوية تصل مليار دولار تقريباً.



في الوقت نفسه، تتعرض "أوبن إيه آي" لمنافسة محتدمة من منتجات منافسة ممولة جيداً والتي تُطورها شركات ناشئة أخرى وعمالقة من قطاع التكنولوجيا، من بينهم "غوغل" التابعة لـ"ألفابت".