طرد بطلة Scream من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين

بعد نجاحها كبطلة الجزئين الخامس والسادس من سلسلة الرعب Scream، تم استبعاد الفنانة ميليسا باريرا من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين ووقوفها ضد الاحتلال الإسرائيلي.











نسبة لمجلة Variety، فإن شركتي Spyglass وParamount قد طردا ميليسا "سريًا"، نتيجة لمنشوراتها الداعمة لفلسطين وأهالي غزة.











كانت ميليسا باريرا، مكسيكسة الأصل، قد طالبت بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها للحكومتي الأمريكي والإسرائيلية، وفي احدى المنشورات، كتبت "أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة. حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور".





لعبت ميليسا باريرا دور "سامانثا كاربتنتر" وهي الابنة غير الشرعية للقاتل "بيلي لوميس" الذي بدأ سلسلة الجرائم الأصلية عام 1996، وأصبحت مستهدفة من قاتل جديد ابتداء من الجزء الخامس الصادر عام 2022.



يشارك في بطولة Scream جينا أورتيجا، ماسون جودينج، جازمين سافوي براون، كورتني كوكس وغيرهم، وهو من إخراج الثنائي مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت ومن تأليف جاي بيوسيك وجيمس فاندربيلت، وهو من إنتاج شركة Spyglass Media ومن توزيع Paramount.



ساهمت ميليسا في تفوق الجزء الخامس على الرابع رغم انتظار 10 سنوات، ووصلت الإيرادات العالمية للفيلم 137 مليون دولار، ومن بعدها حقق الجزء السادس 168 مليون دولار عالميًا رغم منع عرضه في بعض الدول العربية. -وكالات

اقرأ أيضاً:

بطلة "صراع العروش" تطالب بوقف فوري لإطلاق النار: نشهد كارثة إنسانية

مارك رافالو: الفلسطينيون بشر وليسوا أضراراً ثانوية

فلورنس بيو تواصل دعمها لغزة: إبادة جماعية وليس دربا نحو السلام