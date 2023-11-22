غولدمان يتوقع مزيداً من خفض إنتاج أوبك+ للنفط

توقع بنك "غولدمان ساكس" بنسبة الثُلث تقريباً إجراء أعضاء "أوبك+" لخفض جماعي أعمق في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقبل، رغم أن هذه ليست التوقعات الأساسية للبنك.



كتب محللو البنك، بمن فيهم دان سترويفن، في مذكرة بتاريخ 21 نوفمبر: "نتوقع بشكل كبير وبنسبة تبلغ 35% إجراء التحالف تخفيضات جماعية أكبر من الموجودة حالياً كحصانة ضد الضعف المحتمل في السوق خلال الربع الأول من عام 2024". ويبدو تطبيق الخفض الأعمق بصورة جماعية أكثر ترجيحاً من إجرائه بشكل أحادي الجانب لأن الخفض الجماعي فقط هو الذي بمقدوره تعزيز الإيرادات.



سعر النفط بعد خفض "أوبك" المحتمل

اتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي على الأغلب إلى "رفع أسعار النفط ببضعة دولارات". ومن المرجح توزيع حصص الخفض الأعمق بين المنتجين الرئيسيين، وأن يغطي فترة قصيرة نسبياً، وأن يكون معتدلاً في الحجم. وسيتراوح الخفض الجماعي حسب التوقعات بين 500 ألف ومليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2024، وسيُقسم بشكل متناسب بين كبار المنتجين بما فيهم السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت.

رهانات تعميق "أوبك+" لخفض الإنتاج تدعم أسعار النفط

أما التوقعات الأساسية للبنك فتشير إلى إبقاء صناع السياسات في التحالف على التخفيضات الطوعية الحالية دون تغيير، نظراً لمستويات المخزونات القريبة من المعدل المتوسط، والحصة السوقية السعودية المنخفضة بالفعل، وتوقعات الطلب القوية من "أوبك".

في الوقت نفسه، من المرجح تمديد السعودية وروسيا لتخفيضاتهما الطوعية الحالية حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.



توقعات العرض والطلب في سوق النفط

بعد إبقائها على توقعات نمو الطلب على النفط في 2023 لمدة 4 أشهر، رفعت "أوبك" في تقريرها عن شهر أكتوبر تلك التوقعات على نحو هامشي بـ4% إلى 2.5 مليون يومياً.



وتظهر أحدث البيانات زيادة واردات النفط الخام الصينية إلى 11.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وما زالت على المسار للوصول إلى مستوى قياسي سنوي جديد لهذا العام عند نحو هذا المستوى، بحسب التقرير.



وظلت واردات الصين من النفط الخام عند مستوى قياسي أعلى بكثير من متوسط 5 سنوات، إذ ارتفعت بنحو 240 ألف برميل يومياً، على أساس شهري، مع ارتفاع واردات الخام على أساس سنوي بـ1.2 مليون برميل يومياً. وبالمثل، من المتوقع أيضاً أن ترتفع واردات الهند من النفط الخام في الربع الأخير من عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي هذا العام.



ورفعت المنظمة للشهر الرابع على التوالي توقعاتها لنمو معروض النفط من خارج "أوبك" للعام الجاري بـ6% ليصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام، بدعم من إنتاج الولايات المتحدة، والبرازيل، وكازاخستان، وغويانا، والمكسيك، والصين.



توقعات اجتماع "أوبك+" التالي

يمكن أن يشهد اجتماع "أوبك+" المقبل اتخاذ روسيا والسعودية قراراً باستمرار مواصلة الخفض الطوعي الإضافي للمعروض النفطي خلال عام 2024. وأعلن البلدان عن التزامهما بتخفيضات الإنتاج البالغ إجماليها 1.3 مليون برميل نفط يومياً حتى نهاية ديسمبر، بما يمثل إعادة تأكيد على الخطة التي تمّ إقرارها قبل شهرين. وتُضاف هذه التخفيضات إلى خفض الإنتاج الذي اتفق عليه كامل أعضاء التحالف، ويستمر حتى نهاية العام المقبل، وفق بلومبرغ.



وما تزال نظرة "أوبك+" إيجابية لنمو الطلب على النفط، رغم الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فيما يستعد التحالف لاجتماعه الوزاري المقبل.

"أوبك+" متفائل بنمو الطلب على النفط قبل اجتماع وزراء التحالف



من جانبه، قال أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص خلال مشاركته في "مؤتمر أرغوس الأوروبي للخام" في لندن إن "أداء الاقتصاد العالمي، رغم التحديات، لا يزال جيداً، ما يجعلنا متفائلين للغاية لناحية الطلب على النفط".



الغيص أكد أيضاً أنه لا يمكنه استباق نتائج الاجتماع الوزاري القادم لـ"أوبك+" في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر. مضيفاً: "كل ما يمكنني قوله الآن إننا نواصل مراقبة أساسيات العرض والطلب يومياً، وعندما يجتمع الوزراء في فيينا نهاية الشهر، سيراجعون كافة البيانات ويتخذون التدابير المناسبة".



طلب الصين على النفط

من المتوقع تدهور صادرات الصين من منتجات النفط بنسبة 40% في شهر نوفمبر مقارنة مع شهر أكتوبر، وفق تقديرات شركة "أويل كيم". استنفدت مصافي التكرير فعلاً معظم حصصها التصديرية من الوقود لعام 2023، وأخطرتها الحكومة في أواخر سبتمبر بألا تتوقع حصصاً إضافية هذا العام. وقد يؤدي ذلك إلى هبوط كبير في صادرات زيت الديزل، الذي يشكل معظم صادرات الوقود من البلاد، خلال آخر شهرين من هذا العام.



وتراجعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 5% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق إلى 5.17 مليون طن متري، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك. فيما صعدت واردات النفط الخام.



تواجه المصافي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم نقصاً في تصاريح التصدير بعدما أبلغتها الحكومة في سبتمبر الماضي أنها لن ترفع عدد التصاريح التي تجاوزت بالفعل إجمالي العام الماضي. وقد يؤدي ذلك إلى ضيق في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الوقود، ويعطي دفعة لشركات التكرير خارج الصين التي تعاني من انخفاض هوامش الأرباح.