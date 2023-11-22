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بيت الشعر - المفرق يقيم أمسية شعرية بالتعاون مع منتدى البيت العربي الثقافي بعمان

11/22/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضمن استراتيجته بالتشبيك الثقافي مع مختلف القطاعات الثقافية في الوطن العزيز ، أقام بيت الشعر – المفرق أمسية شعرية مساء الاثنين 20/11/2023 في منتدى البيت العربي الثقافي في العاصمة عمان ، بحضور مدير بيت الشعر فيصل السرحان ورئيس منتدى البيت العربي الثقافي المهندس صالح الجعافرة وجمع من المدعوين ، وقد أحيا هذه الأمسية الشاعر محمد سلام جميعان والشاعر علي الفاعوري ، وأدارت الأمسية الأديبة ميرنا حتقوة التي رحبت بالحضور و وجهت رسالة شكر وتقدير لحاكم الشارقة راعي الثقافة والمثقفين .
الشاعر علي الفاعوري قدم مجموعة من بنات فكره في هذه الأمسية الشيقة حيث قرأ مجموعة من قصائده المليئة بالصور الشعرية وبأسلوب عذب وجرس هادئ حاز على إعجاب الحضور ، ومما قرأه قصيدة ( الحصان ) التي يقول فيها :
يَئِسَتْ قوائِمُهُ ومَلّتْ رِيحُهُتَعِبَ الحصانُ فمَن عساهُ يُريحُهُ
قد كانَ فيما كانَ يَسبِقُ دَربَهُوالآنَ يَستَجدي الطريقَ طُموحُهُ
ما ظنَّ يومًا أن يُرى مُتلعثمًاوهو الذي كانت تفيضُ شُروحُهُ
هو أوّلٌ رغمَ المسافةِ إنّماخذَلَتهُ في الشّوط الّلعينِ جروحُهُ
لكنّهُ والموتُ آخرُ صهلَةٍلم يَخشَ سكّينَ الحياةِ ذبيحُهُ
ولكي تظلَّ كَمائِها رقراقَةًفرّتْ إلى ما ليس يُدرَكُ روحُهُ
أوَلَم يَعُدْ في الوقتِ مُتَّسعٌ لهُحتى يَضيقَ على الّلقاءِ فَسيحُهُ
ظُلمًا تساوى منذ مَزّقَ سَرجَهُعند الرُّواةِ جميلُهُ وقبيحُهُ
أفعى هي الدّنيا تُبدِّلُ ثوبَهاوبُكاؤُها الثُّعبانُ طالَ فحيحُهُ
ودَمٌ أُريقَ كثيرُهُ في غفْلَةٍماذا يُفيدُ إذا انتَبَهْتَ شحيحُهُ
يا صاحبي إنَّ السفينة أبحَرَتْلن ينفَعَ الولدَ الذي .. تلويحُهُ
يا صاحبي والشّامِتونَ بِقِلَّتيقالوا: طريحُ الحبِّ قلتُ: طريحُهُ
لن تورِقَ الخطواتُ بعد يباسِهاوالسرُّ ليسَ السرَّ حين نبوحُهُ
فأقِمْ بهذي الأرض دولَةَ شاعِرٍمن أوّلِ الكلماتِ أنتَ فصيحُهُ
واصْعَدْ بهذا الجُرحِ وحدَكَ ربَّمامِن غامِضٍ الصّلواتِ لاحَ مسيحُهُ

نجم الأمسية الثاني الشاعر محمد سلام جميعان نثر شعره الرصين على مسامع الحضور فأبدع في حالته الشعرية المتقدمة ، ومما قرأه قصيدة (غزة) التي يقول فيها :
لا تَعْتَبي، وَدَعي العُتْبى وَخَلّلينا
ماتَتْ عُروبَةُ مَن صارتْ عُروبَتُهُم
باعَتْ لإبليسَ ما قَدْ ظَلَّ من دَمِها
وَصادَرَتْ سِدْرَةَ الأنْسابِ يا سَنَدي
"لافي"غدا الآنَ في لغةِ الهوى" لِيفي"
حتّى الرِّسالات بِعْنا اليومَ سَيِّدَها
لا تَعْذُري بعدَ هذا الذَّبْحِ مِن أحدٍ
قالوا بِعِزَّةِ فِرْعَونٍ سَنَغْلِبُها
لم يَرْحَموا " هاشِماً" في عِطْرِ تُرْبَتِهِ
صاحوا بِكُلِّ عَزيزٍ غادِروا، انْقَلِعوا
قَدْ قال " يهوا" هنا أرْضُ المَعادِ لنا
ماذا أقولُ، فأهْلُ الشِّعْرِ غاوونا
ما عادَ قَيْسٌ يُغَنّي في الهوى لَحْناً
يَبْكي " المُثنّى" على راياتِ عِزَّتِهِ
قَدْ نابَذَ الأهْلُ أهْليهِمْ فوا أسِفي
يا غَزَّةَ العِزّ أشْعاري مُكَبَّلَةٌ
ذُنُوبُنا تَحْتَ سَقْفِ اللهِ واضِحَةٌ
ويا سامعينَ نِداءَ الصَّوْتِ مِن شَجَني
نُحْصي ضَحاياكِ كي نَلْقى المُعَزّينا
تَسْقي عِطاشَكِ يَحْموماً وغِسْلينا
وبايَعَتْهُ هُناكَ إماماً بالمُصَلّينا
واسْتَبْدَلَتْ في الضُّحى غَصْباً أسامينا
والسِّتُ جَمْلو غَدَتْ في النُّطْقِ جيفينا
في سوقِ روما، فلا دُنيا ولا دينا
جَميعُ مَنْ تَرْتَجي سَنُّوا السَّكاكينا
وسَمَّموا البَحْرَ والزَّيْتونَ والتّينا
ولا نَبِيَّاً أتى بَعْدَ النَّبيّينا
ثُمَّ اعْبُروا التّيهَ مُمْتَدَّاً إلى سينا
وقال في لَوْحِهِ موسى وهارونا
في كُلِّ وادٍ على الجُلّى يَهيمونا
أو بالُ لَيْلى خَلِيٌّ كَي تُغَنّينا
وليسَ يَعْنيهِ إنْ خَذَلَ المُراؤونا
كأنَّها لَمْ تَكُنْ مِنّا ولا فينا
عن أيِّ بَلوى سَأحْكي مِنْ بلاوينا
لَعَلَّ يَغْفِرُ ما فَعَلَتْ أيادينا
ما خُنْتُ شِعْري ولا خُنْتُ المُصابينا
فلْتَعْذُري حُرْقَةَ الَمَحْروقِ في لُغَتي
أنّا تَرَكْناكِ لا مولى ولا أمةً
فَلْتَبْحَثي عن سِوانا كُلَّما نَزَلَتْ
لا تَندَهي فَبِلادُ العُرْبِ سادِرَةٌ
فالجُرْحُ أكْبَرُ، عندَ اللهِ يَشْكونا
ولم نُجَرِّدْ حُساماً من مواضينا
بالأرضِ زَلْزَلَةٌ تَمْحو العناوينا
فليسَ غيْرُكِ بَعْدَ الله يُحيينا
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وقد كان فريق فضائية الشارقة في الموقع وقاموا بعمل التغطية الإعلامية المتلفزة بأبهى حلة .

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