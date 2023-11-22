-->

Wednesday, 22 November 2023 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد في ابو نصير

11/22/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقبل بنك القاهرة عمّان عملاءه في مقرّ فرعه الجديد في ابو نصير الذي جرى نقله إلى موقع استراتيجي وسهل الوصول إليه.


وبدأ بنك القاهرة عمّان استقبال عملائه في الموقع الجديد الكائن في ابو نصير - حي المحبة - شارع عماد حمد النوايسة – بناية رقم 4 .


وفر الفرع الجديد بمكانه المميز و السهل الوصول اليه جهازي صراف آلي أحدهما للسيارات لإنجاز الخدمة المصرفية بسرعة ويسر وضمان تقديم خدمات مصرفية على مدار الساعة دون حصول ارباكات او ازدحامات في حين وفر الفرع لعملاءه مواقف كافية وآمنة لإ نجاز معاملاتهم المصرفية .


وتحاكي التصاميم الداخلية للفرع الجديد الهوية المؤسسية للبنك وما يوفّره من وسائل راحة وأمان وانسيابية في العمل تختصر على عملائه الوقت والجهد.

MENAFN22112023000072011014ID1107469636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث