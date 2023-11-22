بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد في ابو نصير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل
بنك القاهرة عمّان عملاءه في مقرّ فرعه الجديد في ابو نصير الذي جرى نقله إلى موقع
استراتيجي وسهل الوصول إليه.
وبدأ بنك
القاهرة عمّان استقبال عملائه في الموقع الجديد الكائن في ابو نصير - حي المحبة - شارع عماد حمد النوايسة – بناية رقم 4 .
وفر الفرع
الجديد بمكانه المميز و السهل الوصول اليه جهازي صراف آلي أحدهما للسيارات لإنجاز الخدمة المصرفية بسرعة ويسر وضمان تقديم خدمات مصرفية على مدار
الساعة دون حصول ارباكات او ازدحامات في حين وفر الفرع لعملاءه مواقف كافية وآمنة لإ نجاز معاملاتهم المصرفية .
وتحاكي التصاميم
الداخلية للفرع الجديد الهوية المؤسسية للبنك وما يوفّره من وسائل راحة وأمان
وانسيابية في العمل تختصر على عملائه الوقت والجهد.
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