بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد في ابو نصير

استقبل بنك القاهرة عمّان عملاءه في مقرّ فرعه الجديد في ابو نصير الذي جرى نقله إلى موقع استراتيجي وسهل الوصول إليه.



وبدأ بنك القاهرة عمّان استقبال عملائه في الموقع الجديد الكائن في ابو نصير - حي المحبة - شارع عماد حمد النوايسة – بناية رقم 4 .



وفر الفرع الجديد بمكانه المميز و السهل الوصول اليه جهازي صراف آلي أحدهما للسيارات لإنجاز الخدمة المصرفية بسرعة ويسر وضمان تقديم خدمات مصرفية على مدار الساعة دون حصول ارباكات او ازدحامات في حين وفر الفرع لعملاءه مواقف كافية وآمنة لإ نجاز معاملاتهم المصرفية .



وتحاكي التصاميم الداخلية للفرع الجديد الهوية المؤسسية للبنك وما يوفّره من وسائل راحة وأمان وانسيابية في العمل تختصر على عملائه الوقت والجهد.