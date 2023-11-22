الإعلان عن Tradu: منصة تداول جديدة قوية متعددة الأصول

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- منصة Tradu
عبارة عن منصة تداول جديدة متطورة متعددة الأصول للمتداول والمستثمر النشطين، وتقدم آلافًا من الأصول القابلة للتداول* على مستوى الأسهم المدرجة للتداول والسلع والعملات المشفرة وعقود الفروق وتداول العملات وأذون الخزانة والمؤشرات. ستنطلق المنصة في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر قبل أن تنتشر عالميًا على مدار الأشهر التالية. تمثل Tradu جزءًا من شركة Stratos Group International, LLC (“Stratos”)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Jefferies Financial Group Inc. (“Jefferies”) (الرمز في بورصة نيويورك: JEF).
كان التداول المتعدد الأصول يتضمن تاريخيًا إما الحصول على كثير من الحسابات وتطبيقات الهاتف المحمول أو استخدام منصة مربكة تقدم تجربة مفككة لكل فئة من الأصول. تعيد منصة Tradu صياغة مجال التداول عن طريق تزويد العملاء بمنصة سهلة الاستخدام ومتطورة بتجربة تداول فائقة على مستوى كل من الأسواق القابلة للتداول فيها، وكل ذلك من بوابة إلكترونية واحدة يمكن الوصول إليها عبر تطبيق للهاتف المحمول ومنصات الويب.
تقدم منصة التداول المتعددة الأصول إمكانية التداول في الأسهم المدرجة للتداول وأسواق العملات المشفرة والتداول في عقود الفروق مع القدرة على تطبيق رافعة على السندات والمؤشرات والسلع وتداول العملات والعملات المشفرة*. بالإضافة إلى التداول المتعدد الأصول، تقدم محفظة Tradu الإلكترونية للعملاء راحة استخدام بطاقة سحب افتراضية وفعلية إلى جانب الانتقالات السلسة بين حسابي التداول والمحفظة الإلكترونية.
تجمع منصة Tradu بين الوصول إلى السوق العميقة والتقنية المتطورة وعقود من خبرات التداول والتسعير على المستوى المؤسسي لتقدم منصة مبتكرة يستحقها المتداولون والمستثمرون النشطون. يستطيع العملاء تداول مجموعة من الأصول على أساس رافعة وبدونها معًا، مع تسعير تنافسي وشفاف ودعم مخصص مع خدمة عملاء بشرية متمكنة ومتاحة بسهولة.
علّق Brendan Callan ، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "لقد جاء تصميم منصة Tradu على يد متداولين من أجل المتداولين لتقدم لهم المنصة التي يستحقونها، وهي منصة تقدم إمكانية الوصول إلى عدة أسواق، وكل ذلك من تطبيق واحد أنيق وقوي فعلاً. لقد اتجه تركيز جزء كبير من مجال التداول بالتجزئة إلى الميزات ذات البهرجة ومتابعة الرائج واتخاذ شكل الألعاب. نركز نحن بشدة بدلاً من ذلك على تلبية احتياجات المتداولين مع تقديم تسعير تنافسي بقوة وأدوات تداول احترافية وفريق لخدمة العملاء تسعى إلى تحقيق التميز. تمثل منصة Tradu انطلاق التطور التالي في التداول عبر الهاتف المحمول للعملاء في المملكة المتحدة وستتوسع عالميًا قريبًا".
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*تختلف المنتجات والخدمات المعروضة حسب المنطقة
نبذة عن Tradu
يقع مقر منصة Tradu الرئيسي في لندن ولديها مكاتب في كل أنحاء العالم. يتحدث فريق Tradu العالمي بأكثر من دستتي لغات ويتباهى بدعمه السريع الاستجابة والمفيد للعملاء.
تدير شركة Stratos أيضًا منصة FXCM، وهي منصة لتداول العملات وعقود الفروق تأسست عام 2001. ستواصل شركة Stratos تقديم خدمات FXCM إلى جانب منصة Tradu المتعددة الأصول.
الشركات التابعة لشركة Stratos معتمدة وخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا.
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