الإعلان عن Tradu: منصة تداول جديدة قوية متعددة الأصول

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- منصةعبارة عن منصة تداول جديدة متطورة متعددة الأصول للمتداول والمستثمر النشطين، وتقدم آلافًا من الأصول القابلة للتداول* على مستوى الأسهم المدرجة للتداول والسلع والعملات المشفرة وعقود الفروق وتداول العملات وأذون الخزانة والمؤشرات. ستنطلق المنصة في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر قبل أن تنتشر عالميًا على مدار الأشهر التالية. تمثل Tradu جزءًا من شركة Stratos Group International, LLC (“Stratos”)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Jefferies Financial Group Inc. (“Jefferies”) (الرمز في بورصة نيويورك: JEF).

كان التداول المتعدد الأصول يتضمن تاريخيًا إما الحصول على كثير من الحسابات وتطبيقات الهاتف المحمول أو استخدام منصة مربكة تقدم تجربة مفككة لكل فئة من الأصول. تعيد منصة Tradu صياغة مجال التداول عن طريق تزويد العملاء بمنصة سهلة الاستخدام ومتطورة بتجربة تداول فائقة على مستوى كل من الأسواق القابلة للتداول فيها، وكل ذلك من بوابة إلكترونية واحدة يمكن الوصول إليها عبر تطبيق للهاتف المحمول ومنصات الويب.

تقدم منصة التداول المتعددة الأصول إمكانية التداول في الأسهم المدرجة للتداول وأسواق العملات المشفرة والتداول في عقود الفروق مع القدرة على تطبيق رافعة على السندات والمؤشرات والسلع وتداول العملات والعملات المشفرة*. بالإضافة إلى التداول المتعدد الأصول، تقدم محفظة Tradu الإلكترونية للعملاء راحة استخدام بطاقة سحب افتراضية وفعلية إلى جانب الانتقالات السلسة بين حسابي التداول والمحفظة الإلكترونية.

تجمع منصة Tradu بين الوصول إلى السوق العميقة والتقنية المتطورة وعقود من خبرات التداول والتسعير على المستوى المؤسسي لتقدم منصة مبتكرة يستحقها المتداولون والمستثمرون النشطون. يستطيع العملاء تداول مجموعة من الأصول على أساس رافعة وبدونها معًا، مع تسعير تنافسي وشفاف ودعم مخصص مع خدمة عملاء بشرية متمكنة ومتاحة بسهولة.

علّق Brendan Callan ، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "لقد جاء تصميم منصة Tradu على يد متداولين من أجل المتداولين لتقدم لهم المنصة التي يستحقونها، وهي منصة تقدم إمكانية الوصول إلى عدة أسواق، وكل ذلك من تطبيق واحد أنيق وقوي فعلاً. لقد اتجه تركيز جزء كبير من مجال التداول بالتجزئة إلى الميزات ذات البهرجة ومتابعة الرائج واتخاذ شكل الألعاب. نركز نحن بشدة بدلاً من ذلك على تلبية احتياجات المتداولين مع تقديم تسعير تنافسي بقوة وأدوات تداول احترافية وفريق لخدمة العملاء تسعى إلى تحقيق التميز. تمثل منصة Tradu انطلاق التطور التالي في التداول عبر الهاتف المحمول للعملاء في المملكة المتحدة وستتوسع عالميًا قريبًا".

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*تختلف المنتجات والخدمات المعروضة حسب المنطقة

نبذة عن Tradu

يقع مقر منصة Tradu الرئيسي في لندن ولديها مكاتب في كل أنحاء العالم. يتحدث فريق Tradu العالمي بأكثر من دستتي لغات ويتباهى بدعمه السريع الاستجابة والمفيد للعملاء.

تدير شركة Stratos أيضًا منصة FXCM، وهي منصة لتداول العملات وعقود الفروق تأسست عام 2001. ستواصل شركة Stratos تقديم خدمات FXCM إلى جانب منصة Tradu المتعددة الأصول.

الشركات التابعة لشركة Stratos معتمدة وخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

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