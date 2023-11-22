تعلن شركة Mary Kay Inc. عن الدخول في شراكة مع التحالف العالمي لبذور الشيا لتعزيز الاستدامة وتمكين المرأة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Mary Kay Inc.، وهي علامة تجارية عالمية للتجميل ومناصرة لتمكين المرأة، أن تعلن عن عضويتها في التحالف العالمي لبذور الشيا (GSA)، وهو جمعية لا تهدف للربح خاصة بالصناعة تصمم وتطور وتقدم استراتيجيات تعزز صناعة بذور الشيا التنافسية والمستدامة في كل أنحاء العالم. تتوافق هذه الشراكة الجديدة مع التزام شركة Mary Kay تجاه الاستدامة ومهمتها لتمكين المرأة في كل أنحاء العالم.
ترتكز القيم الأساسية لدى التحالف العالمي لبذور الشيا على تعزيز سلسلة قيمة شاملة، مع رعاية الصناعة المعتمدة على الأبحاث بين المتنافسين والقائمة على الأعمال التجارية عن طريق ضمان الاستدامة والحفاظ على السرية في كل المعاملات مع أصحاب المصلحة في الصناعة.
“نحن متحمسون بشدة للانضمام إلى التحالف العالمي لبذور الشيا” حسب تصريح Deborah Gibbins ، مسؤولة التشغيل الأولى في شركة Mary Kay. وقالت "تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في رحلتنا لتعزيز ممارسات التجميل المستدامة. نستهدف من التعاون مع التحالف العالمي لبذور الشيا أن نقدم مزيدًا من الرعاية للإمكانيات التحويلية التي تنطوي عليها بذور الشيا في مجال العناية بالبشرة وأدوات التجميل".
عبّرت Mamatou Djaffo ، رئيسة التحالف العالمي لبذور الشيا، عن حماسها تجاه الشراكة الجديدة. قالت Mamatou Djaffo "نقدم ترحيبًا حارًا لشركة Mary Kay Inc. إن شهرتهم الكبيرة كرواد في المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستدامة تتوافق تمامًا مع مهمتنا. نشعر بالحماس تجاه آفاق التعاون مع شركة Mary Kay لتعزيز التغيير الإيجابي الملموس في صناعة أدوات التجميل. نستهدف معًا أن نؤسس معايير جديدة في المجال للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مع تجاوز مجال التجميل لتمكين الأفراد وتعزيز الاستدامة ورعاية مستقبل أكثر مرونة لملايين النساء اللاتي يعتمدن على بذور الشيا".
إن هذه الشراكة المثيرة بين شركة Mary Kay Inc. والتحالف العالمي لبذور الشيا في العام القادم ستحتل مكانة رائدة بين المبادرات التي تستهدف تعزيز الرفاهية الاقتصادية، إلى جانب بذل جهود حاسمة لاستعادة المتنزهات المتدهورة في غرب أفريقيا.
في وقت سابق من هذا الشهر، استضافت شركة Mary Kay كلاً من Aaron Adu، المدير الإداري للتحالف العالمي لبذور الشيا وOlawunmi Osholake، نائب المدير الإداري للتحالف في منشأتها للتصنيع ومركز Richard R. Rogers (R3) للتصنيع/البحث والتطوير في لويسفيل وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء زيارة ميدانية يليها اجتماع يستكشف جوانب التعاون وفرص العمل المشترك.
نبذة عن شركة Mary Kay
سابقًا. الآن. دائمًا. أسست Mary Kay Ash، وهي واحدة من المغلبين الأصليين على العوائق، علامتها التجارية التي كانت تحلم بها لأدوات التجميل في تكساس عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة المرأة. لقد أثمر ذلك الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين من الأعضاء المستقلين في مجال المبيعات في أكثر من 35 بلدًا. على مدار 60 عامًا، عملت الفرص التي تقدمها شركة Mary Kay على تمكين النساء من اختيار مستقبلهن من خلال التعليم والتوجيه والمناصرة والابتكار. شركة Mary Kay مكرسة للاستثمار في العلوم التي يستند إليها التجميل وتصنيع الأدوات المتطورة للعناية بالبشرة ومواد التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن شركة Mary Kay بأهمية الحفاظ على كوكبنا للأجيال المستقبلية، مع حماية النساء اللاتي يتعرضن للسرطان وإساءة المعاملة المنزلية وتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم. يمكن معرفة المزيد من الموقع marykayglobal ، والعثور علينا على Facebook ، وInstagram وLinkedIn ، أو تابعنا على X (المعروف سابقًا باسم Twitter).
نبذة عن التحالف العالمي لبذور الشيا
التحالف العالمي لبذور الشيا عبارة عن جمعية لا تهدف للربح خاصة بالصناعة وتضم 919 عضوًا من 39 بلدًا، وتضم جامعات المحصول ومعالجاته، وعلامات تجارية وموزعين، وموردين للمكونات، ومجتمع مدني، ومعاهد أبحاث وواضعي سياسات. من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يعزز التحالف العالمي لبذور الشيا، والممارسات والمعايير العالية الجودة والطلب على بذور الشيا في مجال التغذية ومواد التجميل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .
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