تعلن شركة Mary Kay Inc. عن الدخول في شراكة مع التحالف العالمي لبذور الشيا لتعزيز الاستدامة وتمكين المرأة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Mary Kay Inc.، وهي علامة تجارية عالمية للتجميل ومناصرة لتمكين المرأة، أن تعلن عن عضويتها في التحالف العالمي لبذور الشيا (GSA)، وهو جمعية لا تهدف للربح خاصة بالصناعة تصمم وتطور وتقدم استراتيجيات تعزز صناعة بذور الشيا التنافسية والمستدامة في كل أنحاء العالم. تتوافق هذه الشراكة الجديدة مع التزام شركة Mary Kay تجاه الاستدامة ومهمتها لتمكين المرأة في كل أنحاء العالم.

ترتكز القيم الأساسية لدى التحالف العالمي لبذور الشيا على تعزيز سلسلة قيمة شاملة، مع رعاية الصناعة المعتمدة على الأبحاث بين المتنافسين والقائمة على الأعمال التجارية عن طريق ضمان الاستدامة والحفاظ على السرية في كل المعاملات مع أصحاب المصلحة في الصناعة.

“نحن متحمسون بشدة للانضمام إلى التحالف العالمي لبذور الشيا” حسب تصريح Deborah Gibbins ، مسؤولة التشغيل الأولى في شركة Mary Kay. وقالت "تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في رحلتنا لتعزيز ممارسات التجميل المستدامة. نستهدف من التعاون مع التحالف العالمي لبذور الشيا أن نقدم مزيدًا من الرعاية للإمكانيات التحويلية التي تنطوي عليها بذور الشيا في مجال العناية بالبشرة وأدوات التجميل".

عبّرت Mamatou Djaffo ، رئيسة التحالف العالمي لبذور الشيا، عن حماسها تجاه الشراكة الجديدة. قالت Mamatou Djaffo "نقدم ترحيبًا حارًا لشركة Mary Kay Inc. إن شهرتهم الكبيرة كرواد في المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستدامة تتوافق تمامًا مع مهمتنا. نشعر بالحماس تجاه آفاق التعاون مع شركة Mary Kay لتعزيز التغيير الإيجابي الملموس في صناعة أدوات التجميل. نستهدف معًا أن نؤسس معايير جديدة في المجال للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مع تجاوز مجال التجميل لتمكين الأفراد وتعزيز الاستدامة ورعاية مستقبل أكثر مرونة لملايين النساء اللاتي يعتمدن على بذور الشيا".

إن هذه الشراكة المثيرة بين شركة Mary Kay Inc. والتحالف العالمي لبذور الشيا في العام القادم ستحتل مكانة رائدة بين المبادرات التي تستهدف تعزيز الرفاهية الاقتصادية، إلى جانب بذل جهود حاسمة لاستعادة المتنزهات المتدهورة في غرب أفريقيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، استضافت شركة Mary Kay كلاً من Aaron Adu، المدير الإداري للتحالف العالمي لبذور الشيا وOlawunmi Osholake، نائب المدير الإداري للتحالف في منشأتها للتصنيع ومركز Richard R. Rogers (R3) للتصنيع/البحث والتطوير في لويسفيل وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء زيارة ميدانية يليها اجتماع يستكشف جوانب التعاون وفرص العمل المشترك.

نبذة عن شركة Mary Kay

سابقًا. الآن. دائمًا. أسست Mary Kay Ash، وهي واحدة من المغلبين الأصليين على العوائق، علامتها التجارية التي كانت تحلم بها لأدوات التجميل في تكساس عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة المرأة. لقد أثمر ذلك الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين من الأعضاء المستقلين في مجال المبيعات في أكثر من 35 بلدًا. على مدار 60 عامًا، عملت الفرص التي تقدمها شركة Mary Kay على تمكين النساء من اختيار مستقبلهن من خلال التعليم والتوجيه والمناصرة والابتكار. شركة Mary Kay مكرسة للاستثمار في العلوم التي يستند إليها التجميل وتصنيع الأدوات المتطورة للعناية بالبشرة ومواد التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن شركة Mary Kay بأهمية الحفاظ على كوكبنا للأجيال المستقبلية، مع حماية النساء اللاتي يتعرضن للسرطان وإساءة المعاملة المنزلية وتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم. يمكن معرفة المزيد من الموقع marykayglobal ، والعثور علينا على Facebook ، وInstagram وLinkedIn ، أو تابعنا على X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

نبذة عن التحالف العالمي لبذور الشيا

التحالف العالمي لبذور الشيا عبارة عن جمعية لا تهدف للربح خاصة بالصناعة وتضم 919 عضوًا من 39 بلدًا، وتضم جامعات المحصول ومعالجاته، وعلامات تجارية وموزعين، وموردين للمكونات، ومجتمع مدني، ومعاهد أبحاث وواضعي سياسات. من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يعزز التحالف العالمي لبذور الشيا، والممارسات والمعايير العالية الجودة والطلب على بذور الشيا في مجال التغذية ومواد التجميل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .