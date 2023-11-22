تحالف Smart Africa وائتلاف The Open Group يوحدان جهودهما لصياغة دليل البنية المؤسسية الحكومية في أفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في خطوة مهمة نحو النهوض بمبادرات الاقتصاد الرقمي التي يطرحها، وقع تحالف Smart Africa وائتلاف The Open Group مذكرة تفاهم (MoU) لتطوير دليل موحد للبنية المؤسسية في القارة الأفريقية.
من خلال العمل معًا، سيهدف تحالف Smart Africa وائتلاف The Open Group إلى تعزيز القدرات الرامية إلى تطوير إطار متماسك للبنية المؤسسية الحكومية وتوجيهها وبنائها. وستتعاون كلتا المنظمتين لإجراء استبيان على المستوى الوطني واستضافة المجموعات محل التركيز لفهم الوضع الحالي للبنية المؤسسية الحكومية بشكل شامل داخل الدول الأعضاء.
سيعملون بشكل مشترك أيضًا على وضع إستراتيجية لتعزيز القدرات واقتراح إجراءات مستهدفة تتعلق بالبنية المؤسسية الحكومية والمجالات المرتبطة بها لتعزيز عملية تنمية القدرات.
تؤكد هذه الشراكة على الهدف المركزي لتحالف Smart Africa والمتمثل في تمهيد الطريق أمام سوق رقمية موحدة.
تعليقًا على الشراكة، يُسلِّط السيد Lacina Koné، الرئيس التنفيذي لتحالف Smart Africa، الضوء عليها قائلاً: "لقد تم اتخاذ خطوة رئيسية أخرى نحو إقامة سوق رقمية واحدة في أفريقيا من خلال توحيد الجهود مع The Open Group اليوم لإنشاء دليل البنية المؤسسية الحكومية للقارة. وهذه شهادة أخرى على نهجنا القائم على تعدد أصحاب المصلحة."
يقول Steve Nunn، الرئيس والمدير التنفيذي لائتلاف The Open Group "إن التعاون العالمي في صميم أعمال The Open Group، ويسعدنا أن نتشارك مع Smart Africa لتعزيز ممارسات التحوّل الرقمي في القارة. ستجمع شراكتنا بين الخبرات الجماعية لأعضائنا حيث نهدف إلى إبراز الأساليب المستندة إلى البنية في التحوّل الرقمي لتشكيل سوق رقمية واحدة ومفتوحة".
تُعد هذه الشراكة الإستراتيجية علامة بارزة في الالتزام المستمر لكلتا المنظمتين لدفع رحلة التحوّل الرقمي في القارة الأفريقية. وسيعمل هذا التعاون على الاستفادة من الخبرات والموارد والشبكات الجماعية لديهما لإحداث تأثير كبير ودائم في المنطقة.
نبذة عن Smart Africa
Smart Africa هو تحالف يضم 39 دولة أفريقية ومنظمة دولية وجهة فاعلة عالمية من القطاع الخاص مُكلَّف بأجندة أفريقيا الرقمية. تتم إتاحة الإمكانات للتحالف من خلال التزام جريء ومبتكر من جانب رؤساء الدول الأفريقية لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة وإقحام أفريقيا في الاقتصاد المعرفي من خلال الوصول الميسور التكلفة إلى النطاق العريض واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومن خلال رؤية لإنشاء سوق رقمية واحدة في أفريقيا بحلول عام 2030، يجمع تحالف Smart Africa بين رؤساء الدول الذين يسعون إلى تسريع رقمنة القارة وإنشاء سوق مشتركة. تم إطلاق التحالف في عام 2013 من قِبل سبعة (7) رؤساء دول أفريقية، ويضم الآن 39 دولة عضو، تمثل أكثر من مليار شخص وأكثر من 50 عضوًا من القطاع الخاص الملتزمين برؤية أفريقيا وتقدمها. (يشمل شركاء تحالف Smart Africa الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة (ICANN) والشركات.)
نبذة عن The Open Group
The Open Group هو ائتلاف عالمي يتيح تحقيق أهداف العمل من خلال معايير التكنولوجيا. تشمل عضويتنا المتنوعة التي تضم أكثر من 900 منظمة العملاء ومورِّدي الأنظمة والحلول وبائعي الأدوات والشركات المتكاملة والأكاديميين والاستشاريين عبر مختلف الصناعات. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن The Open Group على
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