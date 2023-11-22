تحالف Smart Africa وائتلاف The Open Group يوحدان جهودهما لصياغة دليل البنية المؤسسية الحكومية في أفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في خطوة مهمة نحو النهوض بمبادرات الاقتصاد الرقمي التي يطرحها، وقع تحالف Smart Africa وائتلاف The Open Group مذكرة تفاهم (MoU) لتطوير دليل موحد للبنية المؤسسية في القارة الأفريقية.

من خلال العمل معًا، سيهدف تحالف Smart Africa وائتلاف The Open Group إلى تعزيز القدرات الرامية إلى تطوير إطار متماسك للبنية المؤسسية الحكومية وتوجيهها وبنائها. وستتعاون كلتا المنظمتين لإجراء استبيان على المستوى الوطني واستضافة المجموعات محل التركيز لفهم الوضع الحالي للبنية المؤسسية الحكومية بشكل شامل داخل الدول الأعضاء.

سيعملون بشكل مشترك أيضًا على وضع إستراتيجية لتعزيز القدرات واقتراح إجراءات مستهدفة تتعلق بالبنية المؤسسية الحكومية والمجالات المرتبطة بها لتعزيز عملية تنمية القدرات.

تؤكد هذه الشراكة على الهدف المركزي لتحالف Smart Africa والمتمثل في تمهيد الطريق أمام سوق رقمية موحدة.

تعليقًا على الشراكة، يُسلِّط السيد Lacina Koné، الرئيس التنفيذي لتحالف Smart Africa، الضوء عليها قائلاً: "لقد تم اتخاذ خطوة رئيسية أخرى نحو إقامة سوق رقمية واحدة في أفريقيا من خلال توحيد الجهود مع The Open Group اليوم لإنشاء دليل البنية المؤسسية الحكومية للقارة. وهذه شهادة أخرى على نهجنا القائم على تعدد أصحاب المصلحة."

يقول Steve Nunn، الرئيس والمدير التنفيذي لائتلاف The Open Group "إن التعاون العالمي في صميم أعمال The Open Group، ويسعدنا أن نتشارك مع Smart Africa لتعزيز ممارسات التحوّل الرقمي في القارة. ستجمع شراكتنا بين الخبرات الجماعية لأعضائنا حيث نهدف إلى إبراز الأساليب المستندة إلى البنية في التحوّل الرقمي لتشكيل سوق رقمية واحدة ومفتوحة".

تُعد هذه الشراكة الإستراتيجية علامة بارزة في الالتزام المستمر لكلتا المنظمتين لدفع رحلة التحوّل الرقمي في القارة الأفريقية. وسيعمل هذا التعاون على الاستفادة من الخبرات والموارد والشبكات الجماعية لديهما لإحداث تأثير كبير ودائم في المنطقة.

نبذة عن Smart Africa

Smart Africa هو تحالف يضم 39 دولة أفريقية ومنظمة دولية وجهة فاعلة عالمية من القطاع الخاص مُكلَّف بأجندة أفريقيا الرقمية. تتم إتاحة الإمكانات للتحالف من خلال التزام جريء ومبتكر من جانب رؤساء الدول الأفريقية لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة وإقحام أفريقيا في الاقتصاد المعرفي من خلال الوصول الميسور التكلفة إلى النطاق العريض واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومن خلال رؤية لإنشاء سوق رقمية واحدة في أفريقيا بحلول عام 2030، يجمع تحالف Smart Africa بين رؤساء الدول الذين يسعون إلى تسريع رقمنة القارة وإنشاء سوق مشتركة. تم إطلاق التحالف في عام 2013 من قِبل سبعة (7) رؤساء دول أفريقية، ويضم الآن 39 دولة عضو، تمثل أكثر من مليار شخص وأكثر من 50 عضوًا من القطاع الخاص الملتزمين برؤية أفريقيا وتقدمها. (يشمل شركاء تحالف Smart Africa الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة (ICANN) والشركات.)

نبذة عن The Open Group

The Open Group هو ائتلاف عالمي يتيح تحقيق أهداف العمل من خلال معايير التكنولوجيا. تشمل عضويتنا المتنوعة التي تضم أكثر من 900 منظمة العملاء ومورِّدي الأنظمة والحلول وبائعي الأدوات والشركات المتكاملة والأكاديميين والاستشاريين عبر مختلف الصناعات. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن The Open Group على

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