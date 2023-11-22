شركة TVS Motor تطلق TVS NEO AMI في أفريقيا

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة TVS Motor Company، وهي شركة عالمية رائدة لصناعة السيارات تعمل في صناعات المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات - عن إطلاق TVS NEO AMI 125 في أفريقيا. تم تصميم المركبة المبتكرة هذه لتلبية احتياجات التنقل المتطورة، وهي مصممة لإسعاد العملاء من خلال 72 ميزة جديدة ومثيرة. تم تصميم المركبة الرائعة TVS NEO AMI، حول ثلاثة مبادئ أساسية: (أ) الأبعاد المثالية، و(ب) الراحة المطلقة، و(ج) الابتكار الذكي. محرك ذو ضبط جيد 124.8 سي سي، أحادي الأسطوانة، ورباعي الأشواط، وثلاثي الصمامات، SOHC مبرد بالهواء (عمود كامات علوي مفرد)، كما أن محرك حقن الوقود في TVS NEO AMI سيوفر أقصى خرج طاقة 9.8 حصان عند 7500 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ أقصى قوة 10.8 نيوتن متر عند 5500 دورة في الدقيقة. وهذا يعني أن كل رحلة ليست مجرد تنقُّل بل مغامرة في انتظار أن تتكشف. تأتي المركبة بثلاثة ألوان نابضة بالحياة - الأزرق البنفسجي والأحمر الياقوتي والأسود التراثي.

الميزات الرئيسية محرك قوي 125 سي سي قفل الكل في واحد من نوع الغالق الوصول الذكي (iXS) لآخر موقع متوقف منفذ شحن USB تعبئة الوقود الخارجي أفضل خلوص أرضي في فئته 157 مم إطارات بدون أنبوب داخلي صندوق المرافق الفسيح مع ضوء التوهج التلقائي حامل خلفي

تعليقًا على الإطلاق، قال السيد Rahul Nayak ، نائب الرئيس للأعمال الدولية، في شركة :TVS Motor Company "نحن متحمسون جدًا لإضافة منتج آخر عالي الأداء إلى مجموعتنا الحالية من المركبات للقارة الأفريقية. يلبي TVS NEO AMI 125 بعض المتطلبات الفريدة للعملاء الأفارقة، فهو من المركبات ذات الخلوص الأرضي العالي والمقاعد الأطول لركوب مريح وهو من المركبات المميزة التي تُسهّل التنقل اليومي. يسعدنا إطلاق هذا المنتج ونتطلع إلى توفير تجربة ركوب خالية من المتاعب، وخدمة ما بعد البيع الرائعة، وقطع الغيار الأصلية بأسعار معقولة".

TVS NEO AMI مليئة بالميزات الذكية التي تعزز تجربة الركوب. ستكون TVS NEO AMI متاحة في جميع صالات عرض شركاء TVS في غينيا ومالي وساحل العاج وبوركينا فاسو وتوغو وغانا والسنغال وبنين ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو الشعبية وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر.

تشتهر شركة TVS Motor Company عالميًا بهندستها وابتكارها وجودتها. منتجاتنا تباع بالفعل في أكثر من 80 دولة تغطي مناطق جغرافية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن دخولها إلى أوروبا أيضًا. تشكل الصادرات ما يقرب من 25% من أعمال الشركة اعتبارًا من النصف الأول من السنة المالية 2023 – وهو تأييد لعروض الشركة عالية الجودة والمتفوقة تقنيًا وقدرتها على البحث والتطوير.

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