شركة TVS Motor تطلق TVS NEO AMI في أفريقيا

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة TVS Motor Company، وهي شركة عالمية رائدة لصناعة السيارات تعمل في صناعات المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات - عن إطلاق TVS NEO AMI 125 في أفريقيا. تم تصميم المركبة المبتكرة هذه لتلبية احتياجات التنقل المتطورة، وهي مصممة لإسعاد العملاء من خلال 72 ميزة جديدة ومثيرة.
تم تصميم المركبة الرائعة TVS NEO AMI، حول ثلاثة مبادئ أساسية: (أ) الأبعاد المثالية، و(ب) الراحة المطلقة، و(ج) الابتكار الذكي. محرك ذو ضبط جيد 124.8 سي سي، أحادي الأسطوانة، ورباعي الأشواط، وثلاثي الصمامات، SOHC مبرد بالهواء (عمود كامات علوي مفرد)، كما أن محرك حقن الوقود في TVS NEO AMI سيوفر أقصى خرج طاقة 9.8 حصان عند 7500 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ أقصى قوة 10.8 نيوتن متر عند 5500 دورة في الدقيقة. وهذا يعني أن كل رحلة ليست مجرد تنقُّل بل مغامرة في انتظار أن تتكشف. تأتي المركبة بثلاثة ألوان نابضة بالحياة - الأزرق البنفسجي والأحمر الياقوتي والأسود التراثي.
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الميزات الرئيسية
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قفل الكل في واحد من نوع الغالق
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الوصول الذكي (iXS) لآخر موقع متوقف
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أفضل خلوص أرضي في فئته 157 مم
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إطارات بدون أنبوب داخلي
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صندوق المرافق الفسيح مع ضوء التوهج التلقائي
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تعليقًا على الإطلاق، قال السيد Rahul Nayak ، نائب الرئيس للأعمال الدولية، في شركة :TVS Motor Company "نحن متحمسون جدًا لإضافة منتج آخر عالي الأداء إلى مجموعتنا الحالية من المركبات للقارة الأفريقية. يلبي TVS NEO AMI 125 بعض المتطلبات الفريدة للعملاء الأفارقة، فهو من المركبات ذات الخلوص الأرضي العالي والمقاعد الأطول لركوب مريح وهو من المركبات المميزة التي تُسهّل التنقل اليومي. يسعدنا إطلاق هذا المنتج ونتطلع إلى توفير تجربة ركوب خالية من المتاعب، وخدمة ما بعد البيع الرائعة، وقطع الغيار الأصلية بأسعار معقولة".
TVS NEO AMI مليئة بالميزات الذكية التي تعزز تجربة الركوب. ستكون TVS NEO AMI متاحة في جميع صالات عرض شركاء TVS في غينيا ومالي وساحل العاج وبوركينا فاسو وتوغو وغانا والسنغال وبنين ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو الشعبية وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر.
تشتهر شركة TVS Motor Company عالميًا بهندستها وابتكارها وجودتها. منتجاتنا تباع بالفعل في أكثر من 80 دولة تغطي مناطق جغرافية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن دخولها إلى أوروبا أيضًا. تشكل الصادرات ما يقرب من 25% من أعمال الشركة اعتبارًا من النصف الأول من السنة المالية 2023 – وهو تأييد لعروض الشركة عالية الجودة والمتفوقة تقنيًا وقدرتها على البحث والتطوير.
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