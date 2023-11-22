Hithium وflexgen توقعان اتفاقية تعاون

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--وقعت شركة Hithium لصناعة البطاريات الثابتة اتفاقية تعاون أولية مع شركة FlexGen، الشركة الرائدة في تكامل برامج تخزين الطاقة ومزود الخدمة. وافقت الشركتان على شراء أهداف على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث تهدف شركة FlexGen التي تتخذ من ولاية كارولينا الشمالية مقرًا لها إلى دعم شراء 10 جيجاوات ساعة من سعة البطارية من Hithium إما من خلال جهود المشروع أو بشكل غير مباشر من الشركاء الذين يستخدمون نظام إدارة الطاقة (EMS) الخاص بشركة FlexGen، وبرنامج HybridOS وعناصر التحكم. في الوقت نفسه، التزمت Hithium بهدف تأمين نظم الإدارة البيئية الخاصة بشركة FlexGen، بشكل مباشر أو من خلال الشركاء، للمشاريع التي تبلغ طاقتها الإجمالية 15 جيجاوات في الساعة.

كجزء من الاتفاقية، ستكون FlexGen أيضًا مزود خدمة معتمد لشركة Hithium في الولايات المتحدة، مما يُسرّع السرعة التي تقدم بها الخدمة لمالكي الأصول ويعزز وقت تشغيل الأصول. تُعدّ المحافظة على إتاحة أصول تخزين الطاقة للمالكين قيمة مشتركة أساسية يتصف بها الطرفان.

علّق Mizhi Zhang، رئيس قسم الأعمال العالمية في Hithium: "نحن متحمسون للغاية لفرصة العمل بشكل أوثق مع الفريق في FlexGen والاستفادة من خبرتهم في سوق تخزين الطاقة في الولايات المتحدة. كما ستجلب القدرات المتطورة لنظام الإدارة البيئية قيمة مضافة كبيرة إلى عروض منتجاتنا".

وقال Yann Brandt، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة FlexGen: "تشارك FlexGen وشركاؤنا رؤية أصول تخزين البطاريات المرنة وعالية الأداء. توفر تقنية Hithium، المصممة بشكل خاص للتخزين على نطاق المرافق، والمعبأة مع نظام التشغيل HybridOS الخاص بنا، قيمة كبيرة لعملائنا المشتركين".

تصمم FlexGen أنظمة تخزين طاقة متعددة الميجاوات، مدمجة مع نظام إدارة الطاقة الخاص بها، HybridOS، إلى جانب إدارة المشتريات والاختبار والتشغيل التجريبي وتقديم خدمات المراقبة والصيانة.

تقوم Hithium بتصنيع منتجات بطاريات عالية الكفاءة، من خلايا مثل 314 أمبير في الساعة بعمر 11000 دورة، إلى أنظمة تخزين الطاقة بما في ذلك كتلة 5 ميجاوات في الساعة التي تم إصدارها حديثًا. شحنت الشركة التي مقرها في Xiamen، في الصين، ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا، 11 جيجاوات ساعة من السعة منذ تأسيسها في عام 2019.

حول HiTHIUM

تأسست HiTHIUM في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. مع أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات HiTHIUM تحسينات أمان رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. مع العديد من عقود الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المسؤولين التنفيذيين، تستفيد HiTHIUM من تخصصها في BESS لتقديم تطورات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في Xiamen، في الصين، مع مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في Shenzhen وChongqing وميونيخ وكاليفورنيا. قامت HiTHIUM بشحن 11 جيجاوات ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاوات ساعة في عام 2022 وحده، وتعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات ساعة بحلول نهاية عام 2023.

حول شركة . FlexGen Power Systems, Inc

إن شركة FlexGen ومقرها في دورهام، في نورث كارولاينا، هي شركة رائدة في مجال خدمات التكامل ومزود تكنولوجيا البرمجيات لحلول تخزين الطاقة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. تقوم FlexGen بتصميم ودمج حلول التخزين ومنصة البرامج التي تُمكّن من انتقال الطاقة اليوم. بالاستفادة من أفضل برامج إدارة الطاقة والضوابط الرقمية في فئتها، تقدم FlexGen مشاريع تخزين على نطاق المرافق المتكاملة مع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة على مستوى العالم. يشمل عملاء الشركة وشركاؤها المطورين والمرافق والوكالات الحكومية والشركات الصناعية الأكثر تطلبًا من الناحية الفنية والتجارية في العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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