Hithium وflexgen توقعان اتفاقية تعاون

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--وقعت شركة Hithium لصناعة البطاريات الثابتة اتفاقية تعاون أولية مع شركة FlexGen، الشركة الرائدة في تكامل برامج تخزين الطاقة ومزود الخدمة. وافقت الشركتان على شراء أهداف على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث تهدف شركة FlexGen التي تتخذ من ولاية كارولينا الشمالية مقرًا لها إلى دعم شراء 10 جيجاوات ساعة من سعة البطارية من Hithium إما من خلال جهود المشروع أو بشكل غير مباشر من الشركاء الذين يستخدمون نظام إدارة الطاقة (EMS) الخاص بشركة FlexGen، وبرنامج HybridOS وعناصر التحكم. في الوقت نفسه، التزمت Hithium بهدف تأمين نظم الإدارة البيئية الخاصة بشركة FlexGen، بشكل مباشر أو من خلال الشركاء، للمشاريع التي تبلغ طاقتها الإجمالية 15 جيجاوات في الساعة.
كجزء من الاتفاقية، ستكون FlexGen أيضًا مزود خدمة معتمد لشركة Hithium في الولايات المتحدة، مما يُسرّع السرعة التي تقدم بها الخدمة لمالكي الأصول ويعزز وقت تشغيل الأصول. تُعدّ المحافظة على إتاحة أصول تخزين الطاقة للمالكين قيمة مشتركة أساسية يتصف بها الطرفان.
علّق Mizhi Zhang، رئيس قسم الأعمال العالمية في Hithium: "نحن متحمسون للغاية لفرصة العمل بشكل أوثق مع الفريق في FlexGen والاستفادة من خبرتهم في سوق تخزين الطاقة في الولايات المتحدة. كما ستجلب القدرات المتطورة لنظام الإدارة البيئية قيمة مضافة كبيرة إلى عروض منتجاتنا".
وقال Yann Brandt، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة FlexGen: "تشارك FlexGen وشركاؤنا رؤية أصول تخزين البطاريات المرنة وعالية الأداء. توفر تقنية Hithium، المصممة بشكل خاص للتخزين على نطاق المرافق، والمعبأة مع نظام التشغيل HybridOS الخاص بنا، قيمة كبيرة لعملائنا المشتركين".
تصمم FlexGen أنظمة تخزين طاقة متعددة الميجاوات، مدمجة مع نظام إدارة الطاقة الخاص بها، HybridOS، إلى جانب إدارة المشتريات والاختبار والتشغيل التجريبي وتقديم خدمات المراقبة والصيانة.
تقوم Hithium بتصنيع منتجات بطاريات عالية الكفاءة، من خلايا مثل 314 أمبير في الساعة بعمر 11000 دورة، إلى أنظمة تخزين الطاقة بما في ذلك كتلة 5 ميجاوات في الساعة التي تم إصدارها حديثًا. شحنت الشركة التي مقرها في Xiamen، في الصين، ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا، 11 جيجاوات ساعة من السعة منذ تأسيسها في عام 2019.
حول HiTHIUM
تأسست HiTHIUM في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. مع أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات HiTHIUM تحسينات أمان رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. مع العديد من عقود الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المسؤولين التنفيذيين، تستفيد HiTHIUM من تخصصها في BESS لتقديم تطورات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في Xiamen، في الصين، مع مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في Shenzhen وChongqing وميونيخ وكاليفورنيا. قامت HiTHIUM بشحن 11 جيجاوات ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاوات ساعة في عام 2022 وحده، وتعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات ساعة بحلول نهاية عام 2023.
حول شركة . FlexGen Power Systems, Inc
إن شركة FlexGen ومقرها في دورهام، في نورث كارولاينا، هي شركة رائدة في مجال خدمات التكامل ومزود تكنولوجيا البرمجيات لحلول تخزين الطاقة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. تقوم FlexGen بتصميم ودمج حلول التخزين ومنصة البرامج التي تُمكّن من انتقال الطاقة اليوم. بالاستفادة من أفضل برامج إدارة الطاقة والضوابط الرقمية في فئتها، تقدم FlexGen مشاريع تخزين على نطاق المرافق المتكاملة مع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة على مستوى العالم. يشمل عملاء الشركة وشركاؤها المطورين والمرافق والوكالات الحكومية والشركات الصناعية الأكثر تطلبًا من الناحية الفنية والتجارية في العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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