ZCG وnigeria Sovereign Investment Authority تعلنان عن شراكة إستراتيجية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Z Capital Group‏ ("ZCG")، وهي شركة رائدة في إدارة أصول الأسواق الخاصة، وNigeria Sovereign Investment Authority ‏("NSIA")، الهيئة المسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادية النيجيري، اليوم عن شراكة في مشروع مشترك لإنشاء صندوق يركز على استثمارات البنية التحتية في أفريقيا تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم. يوفر هذا التعاون الإستراتيجي الفرصة للاستفادة من الفرص الاقتصادية والمالية الفريدة التي تزدهر حاليًا داخل القارة الأفريقية.

على خلفية التطور والنمو الاقتصادي السريع في أفريقيا، إلى جانب تزايد عدد السكان وزيادة النفوذ العالمي، تستعد الشراكة بين ZCG وNSIA للاستفادة من المشهد الاستثماري الواعد في القارة. تجلب NSIA خبرة متعمقة عبر القطاعات الرئيسية، مع سجل حافل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في أفريقيا من خلال العلاقات مع أصحاب المصلحة، ورؤى السوق ذات الصلة، وخطوط الأنابيب القوية للحصول على فرص الاستثمار.

تقدم ZCG قدرات حيوية تكميلية لدعم نجاح هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال خبرتها القوية في إدارة الأصول وقدرتها على تنفيذ نهج استثماري ثلاثي المحاور عبر الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ، وشركاء ZCG الاستشاريين الداخليين، وحلولها التكنولوجية المبتكرة.

تشير مذكرة التفاهم هذه إلى التزام كل من ZCG وNSIA بالتعاون والجمع بين نقاط القوة، والمساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وسيستفيد المشروع المشترك من القدرات والموارد الفريدة لكل طرف لتلبية الطلب المتزايد على حلول البنية التحتية المستدامة والمبتكرة داخل القارة.

تشمل النقاط الرئيسية لمذكرة التفاهم ما يلي:

: تنشئ مذكرة التفاهم شراكة إستراتيجية بين ZCG وNSIA، مما يسهل الجهود التعاونية في تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.يشترك الطرفان في رؤية مشتركة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للاقتصادات الأفريقية من خلال الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحيوية. تماشيًا مع المهمة الأساسية لـ NSIA، تهدف الشراكة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار، والتصدي للتحديات التنموية الرئيسية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.: سيستفيد المشروع المشترك من الخبرة التكميلية لـ NSIA وZCG، ويجمع بين الخبرة الفنية ومهارات إدارة المشاريع وفهم عميق للسياق المحلي لتقديم حلول بنية تحتية ناجحة.: بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستسعى ZCG وNSIA إلى الحصول على الأسهم والديون وغيرها من الأدوات المالية المختلطة للاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتنقل والخدمات اللوجستية وانتقال الطاقة والبنية التحتية للتكيف مع المناخ والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والزراعة الذكية مناخيًا والتصنيع الأخضر.: سيعطي المشروع المشترك الأولوية للممارسات المستدامة بيئيًا والمسؤولة اجتماعيًا، بما يتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات لضمان الفوائد طويلة الأجل. ستسعى ZCG وNSIA إلى مشاريع تحقق تأثيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا قابلاً للتطوير في إفريقيا، مع تحقيق عوائد استثمارية جذابة وفرص تنويع.



قال James Zenni، المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ZCG: "يسعدنا توسيع علاقتنا طويلة الأمد مع NSIA من خلال هذه الشراكة الفريدة التي ستدعم أهدافنا الاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة". "نظرًا للتوسع السكاني السريع في إفريقيا وتأثيرها الثقافي والسياسي المتزايد على نطاق عالمي، نرى العديد من فرص الاستثمار في البنية التحتية الجذابة في جميع أنحاء القارة. نتطلع إلى الجمع بين خبرتنا في الاستثمار والاستشارات والتكنولوجيا مع خبرة NSIA العميقة في إدارة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق عبر قطاعات متعددة بالإضافة إلى العلاقات المحورية مع أصحاب المصلحة لتحديد الأصول التي تزيد من دفع التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة والاستثمار فيها".

قال أمين عمر صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ NSIA: "يسر NSIA أن تشارك مع ZCG في هذا المشروع المشترك الذي سيمكننا من متابعة فرص الاستثمار المقنعة في إفريقيا". "تشارك ZCG رؤيتنا لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والابتكار في جميع أنحاء أفريقيا. تشارك ZCG أيضًا تركيزنا على الاستثمارات في البنية التحتية للتكيف مع المناخ لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الأفارقة. بالتعاون مع ZCG، يمكننا تعميق الاستثمارات الحالية لمواصلة دعم الأفارقة ولعب دور رائد في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا".

تمثل الشراكة بين ZCG وNSI خطوة مهمة نحو استثمارات البنية التحتية المستدامة والمؤثرة في أفريقيا، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتنمية الاقتصادية والابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ في المنطقة. يمثل هذا التعاون لحظة محورية تعرض NSIA كشريك مفضل في الاستفادة من الفرص التي تتماشى مع زخم القارة الأفريقية ومسارها التصاعدي في الساحة الاقتصادية العالمية.

حول ZCG

ZCG هو بنك تجاري رائد مملوك للقطاع الخاص يتكون من إدارة أصول الأسواق الخاصة، وخدمات استشارات الأعمال، وتطوير التكنولوجيا والحلول. على مدى ما يقرب من 30 عامًا، أظهر مديرو ZCG فطنة وخبرة قوية في الأسهم الخاصة والديون والائتمان. تمتلك ZCG ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في إدارة الأصول، ويعد مستثمروها من أكبر المستثمرين المؤسسيين العالميين وأكثرهم تطورًا بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وشركات التأمين.

لدى ZCG فريق عالمي يتألف من أكثر من 400 محترف. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة .

حول NSIA

Nigeria Sovereign Investment Authority هي مؤسسة استثمارية تابعة لجمهورية نيجيريا الاتحادية، تأسست بموجب قانون الثروة السيادية النيجيري (قانون التأسيس لعام 2011)، لإدارة محفظة متنوعة من الصناديق المتوسطة والطويلة الأجل والاستثمار فيها. وتتمثل مهمتها في لعب دور رائد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة لصالح جميع النيجيريين من خلال بناء قاعدة ادخار للشعب النيجيري، وتعزيز تطوير البنية التحتية في نيجيريا، وتوفير الدعم لتحقيق الاستقرار في أوقات الضغط الاقتصادي.

تدير NSIA ثلاثة صناديق متميزة، وهي صندوق تحقيق الاستقرار، وصندوق جيل المستقبل، وصندوق البنية التحتية النيجيري. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

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