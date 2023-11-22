ZCG وnigeria Sovereign Investment Authority تعلنان عن شراكة إستراتيجية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Z Capital Group ("ZCG")، وهي شركة رائدة في إدارة أصول الأسواق الخاصة، وNigeria Sovereign Investment Authority ("NSIA")، الهيئة المسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادية النيجيري، اليوم عن شراكة في مشروع مشترك لإنشاء صندوق يركز على استثمارات البنية التحتية في أفريقيا تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم. يوفر هذا التعاون الإستراتيجي الفرصة للاستفادة من الفرص الاقتصادية والمالية الفريدة التي تزدهر حاليًا داخل القارة الأفريقية.
على خلفية التطور والنمو الاقتصادي السريع في أفريقيا، إلى جانب تزايد عدد السكان وزيادة النفوذ العالمي، تستعد الشراكة بين ZCG وNSIA للاستفادة من المشهد الاستثماري الواعد في القارة. تجلب NSIA خبرة متعمقة عبر القطاعات الرئيسية، مع سجل حافل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في أفريقيا من خلال العلاقات مع أصحاب المصلحة، ورؤى السوق ذات الصلة، وخطوط الأنابيب القوية للحصول على فرص الاستثمار.
تقدم ZCG قدرات حيوية تكميلية لدعم نجاح هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال خبرتها القوية في إدارة الأصول وقدرتها على تنفيذ نهج استثماري ثلاثي المحاور عبر الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ، وشركاء ZCG الاستشاريين الداخليين، وحلولها التكنولوجية المبتكرة.
تشير مذكرة التفاهم هذه إلى التزام كل من ZCG وNSIA بالتعاون والجمع بين نقاط القوة، والمساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وسيستفيد المشروع المشترك من القدرات والموارد الفريدة لكل طرف لتلبية الطلب المتزايد على حلول البنية التحتية المستدامة والمبتكرة داخل القارة.
تشمل النقاط الرئيسية لمذكرة التفاهم ما يلي: الشراكة الإستراتيجية
: تنشئ مذكرة التفاهم شراكة إستراتيجية بين ZCG وNSIA، مما يسهل الجهود التعاونية في تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفريقيا. الرؤية المشتركة
يشترك الطرفان في رؤية مشتركة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للاقتصادات الأفريقية من خلال الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحيوية. تماشيًا مع المهمة الأساسية لـ NSIA، تهدف الشراكة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار، والتصدي للتحديات التنموية الرئيسية في جميع أنحاء القارة الأفريقية. تكامل الخبرات
: سيستفيد المشروع المشترك من الخبرة التكميلية لـ NSIA وZCG، ويجمع بين الخبرة الفنية ومهارات إدارة المشاريع وفهم عميق للسياق المحلي لتقديم حلول بنية تحتية ناجحة. الالتزام بالاستثمار
: بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستسعى ZCG وNSIA إلى الحصول على الأسهم والديون وغيرها من الأدوات المالية المختلطة للاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتنقل والخدمات اللوجستية وانتقال الطاقة والبنية التحتية للتكيف مع المناخ والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والزراعة الذكية مناخيًا والتصنيع الأخضر. التنمية المستدامة
: سيعطي المشروع المشترك الأولوية للممارسات المستدامة بيئيًا والمسؤولة اجتماعيًا، بما يتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات لضمان الفوائد طويلة الأجل. ستسعى ZCG وNSIA إلى مشاريع تحقق تأثيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا قابلاً للتطوير في إفريقيا، مع تحقيق عوائد استثمارية جذابة وفرص تنويع.
قال James Zenni، المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ZCG: "يسعدنا توسيع علاقتنا طويلة الأمد مع NSIA من خلال هذه الشراكة الفريدة التي ستدعم أهدافنا الاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة". "نظرًا للتوسع السكاني السريع في إفريقيا وتأثيرها الثقافي والسياسي المتزايد على نطاق عالمي، نرى العديد من فرص الاستثمار في البنية التحتية الجذابة في جميع أنحاء القارة. نتطلع إلى الجمع بين خبرتنا في الاستثمار والاستشارات والتكنولوجيا مع خبرة NSIA العميقة في إدارة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق عبر قطاعات متعددة بالإضافة إلى العلاقات المحورية مع أصحاب المصلحة لتحديد الأصول التي تزيد من دفع التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة والاستثمار فيها".
قال أمين عمر صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ NSIA: "يسر NSIA أن تشارك مع ZCG في هذا المشروع المشترك الذي سيمكننا من متابعة فرص الاستثمار المقنعة في إفريقيا". "تشارك ZCG رؤيتنا لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والابتكار في جميع أنحاء أفريقيا. تشارك ZCG أيضًا تركيزنا على الاستثمارات في البنية التحتية للتكيف مع المناخ لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الأفارقة. بالتعاون مع ZCG، يمكننا تعميق الاستثمارات الحالية لمواصلة دعم الأفارقة ولعب دور رائد في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا".
تمثل الشراكة بين ZCG وNSI خطوة مهمة نحو استثمارات البنية التحتية المستدامة والمؤثرة في أفريقيا، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتنمية الاقتصادية والابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ في المنطقة. يمثل هذا التعاون لحظة محورية تعرض NSIA كشريك مفضل في الاستفادة من الفرص التي تتماشى مع زخم القارة الأفريقية ومسارها التصاعدي في الساحة الاقتصادية العالمية.
حول ZCG
ZCG هو بنك تجاري رائد مملوك للقطاع الخاص يتكون من إدارة أصول الأسواق الخاصة، وخدمات استشارات الأعمال، وتطوير التكنولوجيا والحلول. على مدى ما يقرب من 30 عامًا، أظهر مديرو ZCG فطنة وخبرة قوية في الأسهم الخاصة والديون والائتمان. تمتلك ZCG ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في إدارة الأصول، ويعد مستثمروها من أكبر المستثمرين المؤسسيين العالميين وأكثرهم تطورًا بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وشركات التأمين.
لدى ZCG فريق عالمي يتألف من أكثر من 400 محترف. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة .
حول NSIA
Nigeria Sovereign Investment Authority هي مؤسسة استثمارية تابعة لجمهورية نيجيريا الاتحادية، تأسست بموجب قانون الثروة السيادية النيجيري (قانون التأسيس لعام 2011)، لإدارة محفظة متنوعة من الصناديق المتوسطة والطويلة الأجل والاستثمار فيها. وتتمثل مهمتها في لعب دور رائد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة لصالح جميع النيجيريين من خلال بناء قاعدة ادخار للشعب النيجيري، وتعزيز تطوير البنية التحتية في نيجيريا، وتوفير الدعم لتحقيق الاستقرار في أوقات الضغط الاقتصادي.
تدير NSIA ثلاثة صناديق متميزة، وهي صندوق تحقيق الاستقرار، وصندوق جيل المستقبل، وصندوق البنية التحتية النيجيري. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .
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