تفوّق وحضور مؤثر لمؤسسة الخليج العلمية في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق في الدوحة

MENAFN - AETOSWire) شاركت "جي إس سي" مؤخراً في مؤتمر الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة. وبصفتها إحدى الجهات الراعية الرئيسة من فئة الراعي التيتانيوم المشاركة في هذا الحدث، أظهرت "جي إس سي" التزامها بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال توفير التقنيات والحلول المتطورة.

أُقيم المؤتمر في فندق سانت ريجيس بالدوحة في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر وحقق نجاحاً ملحوظاً. تولّى تمثيل مؤسسة الخليج العلمية متحدثان رئيسيان، هما الدكتور شيراز خياط من شركة "دي إن إيه سكريبت"، الذي تطرق إلى موضوع "تصنيع الحمض النووي الأنزيمي لدعم مجموعة متنوعة من تطبيقات علم الأحياء التركيبي وعلم الجينوم"، والدكتور أوين هيوز من شركة "سايتك بايوساينسز"، الذي قدّم ورشة عمل عن أهمية أدوات قياس التدفق الخلوي في توفير رؤى ومعلومات عميقة حول التكوين الظاهري الفيزيائي للكائنات الحية ووظيفته.

وطوال فترة انعقاد المؤتمر، شكّل جناح مؤسسة الخليج العلمية مركزاً للخبرات، إذ تولّى تمثيل مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، ومن ضمنها: "ميرك"، و"ثيرمو فيشر ساينتيفك"، و"دي إن إيه سكريبت"، و"لومينيكس"، و"سايتك بايوساينسز". كما شكّل نقطة جذب للمتخصصين والخبراء في مجال الطب الدقيق. وتفاعل موظفو مؤسسة الخليج العلمية وشركاؤها وممثلوها مع الحضور وعرضوا أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

يُعد نجاح مؤسسة الخليج العلمية في المؤتمر شهادةً على تفانيها في رسم مستقبل الأبحاث المخبرية وقطاع الرعاية الصحية في مختلف أنحاء منطقة الخليج. ولاقت مشاركات المؤسسة في الحوار الدائر حول الطب الدقيق وعلم الجينوم الوظيفي استحساناً كبيراً، حيث أبدى الحضور اهتماماً كبيراً بالإمكانات التحويلية لعروض الشركة. هذا ويساهم نجاح "جي إس سي" في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق لعام 2023 بتعزيز مكانتها كجهة فاعلة رئيسة في المجتمع العلمي والطبي في قطر وفي جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، قال السيد مناف أفيوني، المدير الإداري لمؤسسة الخليج العلمية: "نعرب عن خالص امتناننا لكل من زار جناحنا وشارك في المحادثات التي تخللها المؤتمر، كما نوّد أن نشكر مركز سدرة للطب على منحنا الفرصة لأن نكون جزءاً من هذا الحدث. لقد تشرّفنا بالمشاركة في هذا الحدث، ونتطلع إلى دعم فعالياته في المستقبل".

يُعدّ النجاح الذي حققته مؤسسة الخليج العلمية في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق لعام 2023 نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من المساهمات لدعم تطور الطب الدقيق وتحقيق التقدم نحو اعتماد نهج أكثر تخصيصاً وفعالية في هذا المجال.

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