مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بياناً مشتركاً لدعم الأمن الغذائي في الصومال

(MENAFN
- Al Watan) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن أمس، بياناً مشتركاً لتقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال، حيث وقع البيان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل. وسيقدم كل من المركز والوزارة مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ مليوني دولار أمريكي مناصفة بينهما.
وأعرب الدكتور عبدالله الربيعة عقب التوقيع عن حرص المملكة الدائم عبر المركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائها وخاصة مع وزارة الخارجية البريطانية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تتعزز من خلال دعم برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين في المناطق الصومالية الأكثر ضعفا. ويأتي هذا الدعم المالي في إطار الاستجابة لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومنع المجاعة في الصومال.
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