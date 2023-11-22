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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بياناً مشتركاً لدعم الأمن الغذائي في الصومال

11/22/2023 4:19:20 AM
(MENAFN- Al Watan) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن أمس، بياناً مشتركاً لتقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال، حيث وقع البيان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل. وسيقدم كل من المركز والوزارة مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ مليوني دولار أمريكي مناصفة بينهما.
وأعرب الدكتور عبدالله الربيعة عقب التوقيع عن حرص المملكة الدائم عبر المركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائها وخاصة مع وزارة الخارجية البريطانية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تتعزز من خلال دعم برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين في المناطق الصومالية الأكثر ضعفا. ويأتي هذا الدعم المالي في إطار الاستجابة لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومنع المجاعة في الصومال.

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