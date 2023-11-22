ارتفاع طفيف في أسعار النفط

(MENAFN
- Al Watan) تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.91 دولار.
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