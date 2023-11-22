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ارتفاع طفيف في أسعار النفط

11/22/2023 4:19:20 AM
(MENAFN- Al Watan) تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.91 دولار.

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