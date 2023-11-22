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السعودية تشارك كنائب ثانٍ في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي

11/22/2023 4:19:20 AM
(MENAFN- Al Watan) شاركت المملكة ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الاجتماع السابع والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، والذي عُقد أمس الثلاثاء، في مدينة فيينا بجمهورية النمسا.
وقدّم الدكتور العنقري أثناء الاجتماع تقريراً عن أهم الأنشطة الخاصة بلجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة (PFAC) بصفته رئيساً لها، واللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) بصفته رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة، والأدوار التي تضطلع بها اللجنتان لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للمنظمة.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والتقارير، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أنشطة المنظمة، وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي والإداري لها، وعدد من التقارير المقدمة من رؤساء لجان الأهداف الإستراتيجية، كلجنة بناء القدرات، ولجنة المعايير المهنية، إضافة إلى تقرير مبادرة الإنتوساي للتنمية وتقارير المنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.
وتهدف منظمة "الإنتوساي" إلى دعم أعضائها في (195) دولة للمساهمة بشكل فعّال في الرقابة على القطاع العام، وتعزيز الشفافية العامة والحوكمة الرشيدة للدول الأعضاء بالمنظمة.

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