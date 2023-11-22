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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

11/22/2023 4:13:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة،
ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول الأقصى، لليوم السابع والأربعين على التوالي، أي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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