المعتقل عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- دخل المعتقل عبد الله ناجي برغيش من مخيم جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.
وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن المعتقل برغيش معتقل منذ تاريخ 22-11-2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاماً.
وأشار إلى أن الاحتلال هدم منزل عائلته عام 2007، عندما أقدمت على اعتقال شقيقه عبد الرحمن، وحكمت عليه بالسجن 18 عاماً، واستُشهدت شقيقته بشرى في العام ذاته.
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