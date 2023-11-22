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المعتقل عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر

11/22/2023 4:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل عبد الله ناجي برغيش من مخيم جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن المعتقل برغيش معتقل منذ تاريخ 22-11-2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاماً.

وأشار إلى أن الاحتلال هدم منزل عائلته عام 2007، عندما أقدمت على اعتقال شقيقه عبد الرحمن، وحكمت عليه بالسجن 18 عاماً، واستُشهدت شقيقته بشرى في العام ذاته.


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